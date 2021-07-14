MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş halleri gündem olan Kadir Doğulu suskunluğunu bozdu

Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş halleri gündem olan Kadir Doğulu suskunluğunu bozdu

14.07.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün Aşkın Tarifi dizisinde başrolü paylaştığı Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş bir videosu gündem olan Kadir Doğulu, konu hakkında açıklama yaptı. Videodan sonra eşi Neslihan Atagül ile bir sorun yaşamadıklarını söyleyen oyuncu, "Sabah bana kahvaltı hazırladı dostlar her şey yolunda" dedi.

Pazartesi günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu önceki gün canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtladı. Dizide birbirini seven ancak kavuşamayan iki genci oynayan çiftin, canlı yayındaki samimi halleri sevenlerini kızdırdı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

İki rol arkadaşı dün akşam 'Lider Marka Ödülleri' törenine katıldı. Törende, 'Aşkın Tarifi' yılın en iyi dizisi ödülünü alırken Kadir Doğulu yılın en iyi erkek oyuncusu, Serra Arıtürk ise en iyi çıkış yapan kadın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Tören sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Kadir Doğulu, gündeme bomba gibi düşen video hakkında konuştu. Sohbet ettiği muhabirlerin "Video için eşinizin tepkisi ne oldu" sorusuna yanıt veren oyuncu, "Neslihan evde. Ankara'dan misafirimiz var. Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda dostlar eğer duymak istediğiniz buysa" dedi.

"HERKESİN AKLI, KALBİ RAHAT OLSUN"

Sosyal medyadaki yorumlara bakmadığını söyleyen Doğulu, "Her şey yolunda. Bu bir ekip ve kimya işi. Şekle bakmamak lazım. Herkesin aklı, kalbi rahat olsun. Eğer varsa bir sorun gidip onlara soracaksınız. Çok şükür bir sorunumuz yok" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçini döktü: 'Mahvettin diziyi' yorumları çok fena!İçini döktü: 'Mahvettin diziyi' yorumları çok fena!
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Hep bir ağızdan 'Bağdat'ı söyledilerHep bir ağızdan 'Bağdat'ı söylediler
Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül Serra Arıtürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu heriften bi cacık olmaz. Boşaaaaa

En Çok Okunan Haberler

Deniz Baykal sessizliğini bozdu! Giydiği tişört dikkat çekti

Deniz Baykal sessizliğini bozdu! Giydiği tişört dikkat çekti

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Endişelendiren açıklama! "Kaçınılmaz" deyip tarih verdi

Endişelendiren açıklama! "Kaçınılmaz" deyip tarih verdi

Turizmi teşvik kanun teklifinin 3 maddesi kabul edildi

Turizmi teşvik kanun teklifinin 3 maddesi kabul edildi

İşçi ve işverenler dikkat! Asgari ücret desteği kapıda

İşçi ve işverenler dikkat! Asgari ücret desteği kapıda

Yorgun mermiyle göğsünden yaralandı

Yorgun mermiyle göğsünden yaralandı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

İç çamaşırı detaylı kıyafete Erol Köse'den olay yorum

İç çamaşırı detaylı kıyafete Erol Köse'den olay yorum

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.