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  4. Serrac ateşkes masasından kalkıp İstanbul'a geldi!

Serrac ateşkes masasından kalkıp İstanbul'a geldi!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.01.2020 14:17 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti başkanı Serrac Rusya'daki görüşmelerin ardından İstanbul'a geldi.

Serrac ateşkes masasından kalkıp İstanbul'a geldi!

Libya’da bir ateşkes anlaşması imzalanması için General Hafter ile Moskova’da bir araya gelen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, yaşanan krizin ardından İstanbul’da mola verdi.

Libya UMH Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, Pazar günü İstanbul’a gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş, ardından ateşkes anlaşması imzalanması için Moskova’ya gitmişti.

Moskova’da gerçekleşen görüşmede Sarrac ateşkes anlaşmasını imzalamış ancak süre isteyen Hafter, anlaşmaya imza atmadan ülkeden ayrılmıştı.

Yaşanan kriz sonrası Libya Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, İstanbul’a geldi. Sarrac’ın İstanbul’a geliş nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, otelde bazı görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.

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Serrac Ateşkes istanbul Libya

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