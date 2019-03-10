Serrac ile Katar Emiri Al Sani Libya'daki gelişmeleri görüştü

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Libya'daki son gelişmeleri görüştü.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanının basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Serrac, Emir Al Sani ile bir araya geldi.

Katar Emiri'ne Libya'da yaşanan son gelişmeler ile güvenlik ve istikrarın sağlanması için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Serrac, sivil devlet, kurumların tek çatı altında toplanması ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin planı doğrultusunda yıl sonunda seçimlerin gerçekleştirilmesi konularına vurgu yaptı.

Serrac ayrıca Katar ve diğer kardeş ülkelerin desteğini beklediğini ifade etti.

Katar haber ajansı QNA'nın haberine göre de Al Sani, Serrac ile görüşmesinde Katar'ın, Libya'nın birlik ve istikrarına, halkının tercihlerine destek verdiğini yineledi.

