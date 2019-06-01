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Serrac, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile Libya'yı görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 13:22 | Son Güncelleme

Serrac, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile Libya'yı görüştü

MEKKE (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Suudi Arabistan'dan "Libyalıların kanının dökülmemesine katkı sunacak bir duruş" beklediklerini söyledi.

Serrac'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi sonrası Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede, Serrac'ın Suudi Arabistan'dan "saldıranla saldırıya uğrayanı bir tutmayan ve Libyalıların kanının dökülmemesine katkı sunacak bir duruş beklediklerini" dile getirdi.

Muhammed Bin Selman ise Libya'daki krizin askeri yollarla değil diyaloga dönmekle mümkün olabileceğini belirterek, ülkesinin bu konuda bir rol almaya ve Libyalıları temsil eden bir Libya ulusal projesine destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra, ortak öneme sahip konuların ele alındığı kaydedildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz de 27 Mart'ta başkent Riyad'da Hafter ile bir araya gelmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Trablus'u savunan uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birlikler de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Faiz es-Serrac Libya Suudi Arabistan

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