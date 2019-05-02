HABER

Serrac'dan "Ateşkes, saldırgan güçlerin geri çekilmesine bağlı" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 17:40 | Son Güncelleme

Libya'daki UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac: "Ateşkesten söz etmek için saldırgan güçlerin geri çekilmesi ve geldikleri yere geri dönmesi gerekiyor. Bu olmadan ateşkesi konuşmak, abesle iştigaldir"

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkedeki çatışmalara son verecek bir ateşkesten söz etmek için saldırgan güçlerin geri çekilmesi ve geldikleri noktalara dönmesi gerektiğini söyledi.

Başkent Trablus'taki Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Serrac, "Ateşkesten söz etmek için saldırgan güçlerin geri çekilmesi ve geldikleri yere geri dönmesi gerekiyor. Bu olmadan ateşkesi konuşmak, abesle iştigaldir." dedi.

- 4 Nisan'dan önceki ve sonraki durum çok farklı

Siyasi sürece geri dönülmesi konusunda ise 4 Nisan'dan önceki ve sonraki durumun çok farklı olduğunu dile getiren Serrac, gençlerin başkenti savunmaya devam ettiğini ve sahadaki durumun iyi olduğunu ifade etti.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık bir aydır devam ediyor.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Bakan Yardımcısı Sayan: Sosyal medyada dünya genelinde sorun yaşandıBakan Yardımcısı Sayan: Sosyal medyada dünya genelinde sorun yaşandı
Vali Bektaş'tan 'kaçak ocak' açıklaması: Hepimiz sorumluyuzVali Bektaş'tan 'kaçak ocak' açıklaması: Hepimiz sorumluyuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fayiz es-Serrac Libya UMH

En Çok Okunan Haberler

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismarı öven kadın gözaltına alındı

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

Denize giren turistlere büyük şok!

Denize giren turistlere büyük şok!

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ilginç görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Balıkçılar, çaya yumurta bırakan sazanlar için nöbette

Böylesini ilk kez gördüler! Başında nöbet tutuyorlar

Adana'da HES'in yükleme havuzu kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Yükleme havuzu kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.