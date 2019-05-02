TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkedeki çatışmalara son verecek bir ateşkesten söz etmek için saldırgan güçlerin geri çekilmesi ve geldikleri noktalara dönmesi gerektiğini söyledi.

Başkent Trablus'taki Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Serrac, "Ateşkesten söz etmek için saldırgan güçlerin geri çekilmesi ve geldikleri yere geri dönmesi gerekiyor. Bu olmadan ateşkesi konuşmak, abesle iştigaldir." dedi.

- 4 Nisan'dan önceki ve sonraki durum çok farklı

Siyasi sürece geri dönülmesi konusunda ise 4 Nisan'dan önceki ve sonraki durumun çok farklı olduğunu dile getiren Serrac, gençlerin başkenti savunmaya devam ettiğini ve sahadaki durumun iyi olduğunu ifade etti.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık bir aydır devam ediyor.

