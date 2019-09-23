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Serseri kurşun hareket halindeki otomobilin ön camına isabet etti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 10:35 | Son Güncelleme

Antalya’da nereden geldiği belli olmayan serseri kurşun, kadın sağlık personelinin kullandığı otomobilin ön camına isabet etti.

Antalya’da nereden geldiği belli olmayan serseri kurşun, kadın sağlık personelinin kullandığı otomobilin ön camına isabet etti. Sesi duyup önce bir araca çarptığını sanan kadın, ardından aracındaki deliği görünce büyük korku yaşadı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi 2094 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesini ziyaret etmek için 07 ALL 879 plakalı otomobiliyle yola çıkan sağlık personeli Esra Uludağ (34), tam aracını park edeceği sırada bir ses duydu. İlk başta başka bir araca çarptığını sanan Uludağ, otomobilinin ön camındaki delik ve çatlakları fark edince neye uğradığını şaşırdı. Sürücü Uludağ’ın haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre deliğin kurşun yüzünden olduğu değerlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri aracın dış ön konsolunda uzun süre boş kovan aradı.
Genç kadının yaşadığı korku yüzünden okunurken, ekipler cam ve çevresinde boş kovana rastlayamadı. Ön konsolda olduğu düşünülen boş kovanın bulunması için araç sanayiye götürüldü.
Olayla ilgili polisin araştırması sürüyor.

Serseri kurşun hareket halindeki otomobilin ön camına isabet etti

Serseri kurşun hareket halindeki otomobilin ön camına isabet etti

Serseri kurşun hareket halindeki otomobilin ön camına isabet etti

Serseri kurşun hareket halindeki otomobilin ön camına isabet etti

Serseri kurşun hareket halindeki otomobilin ön camına isabet etti

Serseri kurşun hareket halindeki otomobilin ön camına isabet etti

Serseri kurşun hareket halindeki otomobilin ön camına isabet etti

Serseri kurşun hareket halindeki otomobilin ön camına isabet etti

Serseri kurşun hareket halindeki otomobilin ön camına isabet etti

Serseri kurşun hareket halindeki otomobilin ön camına isabet etti

Serseri kurşun hareket halindeki otomobilin ön camına isabet etti

Serseri kurşun hareket halindeki otomobilin ön camına isabet etti

Serseri kurşun hareket halindeki otomobilin ön camına isabet etti

Serseri kurşun hareket halindeki otomobilin ön camına isabet etti

Serseri kurşun hareket halindeki otomobilin ön camına isabet etti
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