Sertab Erener atarlı popçulara ayar verdi

Sertab Erener "Şimdiki şarkıların içi bomboş. Aralarında bazı kadın popçular var ki, insanlar daima kötü olsun istiyor. Şarkıları bu yönde. 1990’larda romantizm, şiirsellik, güzel duygular vardı" dedi.

'MİDEM KALDIRMIYOR'

Sertab Erener'in 10 Ağustos'ta Çeşme'deki konserinde söylediği "Atarlı, giderli saçma sapan şarkı sözlerini midem kaldırmıyor” açıklaması da sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Takipçileri ''Sertab'ın kastettiği kişiler Demet Akalın ve Hande Yener olmalı" diye tahminde bulunmaya çalıştı.

DEMET AKALIN CANLI YAYINDA YANIT VERDİ!

teve2'deki '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Demet Akalın, Sertab Erener'in sözlerine şu yanıtı verdi:

''Sertab Erener'in sözleri çok komik gerçekten. Söylediklerinden sadece şuraya katılabilirim, kötü popçular, kötü kalpli insanlar benzetmesine. Sezen Aksu da , kendisi de atarlı şarkılar yaptı. Mutsuz insanların şarkılarını kim söyleyecek! Sertab'n beni kastettiğini hiç sanmıyorm, bana söylemiş olsa da o benim büyüğüm.

''KİMSE KİMSENİN MÜZİĞİNE KARIŞAMAZ''

Herkes işine gücüne baksın. O çıksın açık havada konserlerini yapsın. Biz de kulüplerde yapalım. Kimse kimsenin yaptığı müziğe karışamaz.''

Hande Yener cephesinden ise henüz yanıt gelmedi.

