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Sertab Erener'den Eurovision itirafı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 13.08.2019 11:11 | Son Güncelleme

Sertab Erener, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde, İzmir'in Çeşme ilçesinde konser verdi. Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacakların kendisinden öneri aldığını belirterek,"İtiraf edeyim, onlara işin sırrını söylemiyordum" dedi.

Sertab Erener'den Eurovision itirafı

Türk pop müziğinin usta yorumcularından Sertab Erener, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde, İzmir'in Çeşme ilçesinde konser verdi.

Çeşme Amfi Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Sertab Erener'i, aralarında oyuncu Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın da olduğu yaklaşık 5 bin kişi izledi. Sahnede 2 saat kalan Erener, performansıyla beğeni topladı. Yorumu kadar danslarıyla da dikkat çeken Erener, kimi zaman oturarak, şarkı söyledi.

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Esprileriyle de hayranlarına keyifli gece yaşatan Sertab Erener, Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacakların kendisinden öneri aldığını belirterek, "Yarışmaya katılmak isteyenler, benim tecrübemden yararlanmak istiyorlardı. Ben de 'O anki durumuna bağlı başarılı olunur. Çık, söyle' diyordum arkadaşlara. Yani öyle olmalı. Yok yok itiraf edeyim, onlara işin sırrını söylemiyordum açıkçası" diye konuştu.

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sertab erener Eurovision

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