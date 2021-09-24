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Sertab Erener’den kötü haber

24.09.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen şarkıcı Sertab Erener’in içtiği bir ilacın alerji yapması sonucu hastanelik olduğu iddia edildi. Yakın zamandaki konserlerini iptal eden sanatçı evinde dinlenmeye çekildi.

Sertab Erener’den kötü haber

Son dönemdeki konserlerini peş peşe iptal eden Sertab Erener’in hastanelik olduğu iddia edildi.

Snob Magazin'in özel haberine göre; şarkıcı ilk olarak bugün Antalya'daki konserini erteledi. Erener'in sağlık sebebi nedeniyle sahne alamadığı açıklandı. Yapım şirketi konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

TABURCU OLDU

Şarkıcı, yarın akşam İstanbul'daki Fişekhane'deki konserini de ertelenmek zorunda kaldı. Erener'in içtiği bir ilaç yüzünden alerji yaptığı öğrenildi. Hastaneye giden şarkıcı, tedavi sonrasında taburcu oldu. Erener, iyileştiği zaman ertelediği konserler için yeni bir tarih belirlenerek ve izleyici karşısına çıkacak.

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Sertab Erener
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