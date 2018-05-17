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Sertab Erener emanet etti ve gitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2018 14:51 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sertab Erener, Kanada ve Amerika konserlerine başlamadan önce çektiği klibi sosyal medya hesabından takipçilerine şu sözlerle emanet etti.

Sertab Erener emanet etti ve gitti

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Sertab Erener, yaklaşık bir ay sürecek olan Kanada ve Amerika konserlerinden önce bir paylaşımda bulundu. Erener yeni şarkısını kliplendirdiğini söyleyerek şu satırlarla takipçilerine seslendi: “Şarkı hazır, klibi de çektim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Şimdi artık yeni şarkılar ve konserler için uçma zamanı… Yarın ilk konser için Kanada’ya ardından ver elini Amerika’ya bir aylığına yolculuk başlasın. Oradan size bol bol foto atarım. Ben yokken ay başı gibi şarkı çıkacak ona iyi bakın güzel güzel dinleyin. Bol bol dans edin ben öyle yaptım çünkü”


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