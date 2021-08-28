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Sertab Erener Eurovision yıllarına geri götürdü

28.08.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en sevilen kadın sanatçılarından Sertab Erener, bu yılın ilk Harbiye Açıkhava konserini önceki akşam gerçekleştirdi. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde yaklaşık bir yıl aradan sonra yeniden sevenleriyle kavuşan sanatçı, bir an olsun düşmeyen enerjisi ve performansıyla her zaman olduğu gibi yine herkesi kendine hayran bıraktı.

Sertab Erener Eurovision yıllarına geri götürdü

Kerki Solfej’in yaz konserleri serisi kapsamında İstanbullularla buluşan Sertab Erener, konserine ‘Aç Sesini’ şarkısıyla başladı. Pandeminin başından beri Bodrum’daki evinde yaşadığını belirten sanatçı, İstanbul doğumlu olduğundan bu şehirden kaçmasının mümkün olmadığını ve bu şehre her geldiğinde ayrı bir heyecan duyduğunu söyledi.

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Her şeye rağmen burada seyircisiyle buluşmanın mükemmel bir his olduğunu belirten Erener, sahneden kendisini izlemeye gelen ve çok uzun zamandır görüşmediği dansçı arkadaşlarını da selamladı. Pandemi nedeniyle zorunlu olarak ara verdikleri müzikale, kasım aralık ayı gibi başlayacaklarının müjdesini vererek hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü dile getirdi.

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ŞARKILARI HİKAYELERİYLE ANLATTI

Sahneye retro bir blue jean ile çıkarak tarzını bir kez daha ortaya koyan Sertab Erener: “Geçen yıl yılın ortasında bütün kapılar kapandığında eşim Emreyle yalnız kalıp bir albüme başlamıştık ve albümü bitirip çıkardık. Fakat hiç konserini yapamamıştık. Bu yıl sizlerle buluşarak bu şarkılarımı söylüyorum. Umarım sevmişsinizdir.” diyerek büyük alkış topladı.

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Erener sözlerine: “Hatta bugün daha önce hiç yapmadığım yeni bir şey yaparak tüm bu albümümü hikayeleriyle anlattım. Hikayeleriyle “Ben Yaşarım” albümünü bugün bir kere daha çıkarttık.” diyerek devam etti.

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Eski şarkılarından oluşan potpuriyle Harbiye Açıkhava’yı ayağa kaldıran Sertab Erener, müzikseverleri zamanda eşsiz bir yolculuğa çıkarttı. Performansının ortalarında mikrofonu Zeynep Doruk’a bırakan Erener, vokalistinin seslendirdiği ‘Benim Hala Umudum Var’ şarkısına ise müzisyen arkadaşlarıyla birlikte eşlik etti.
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EUROVISION YILLARINA GÖTÜRDÜ

Konserin sonlarına doğru ‘Everyway That I Can’ şarkısını seslendiren sanatçı herkesi Eurovision yıllarına geri götürdü. Erener: “Böyle bir başarıyı birlikte yaşadığımız için çok mutluyum. Hayatımın en olağanüstü dönemiydi, çok çalıştık. Bunula ilgili kitap yazsam olur, belki ileride yazarım. ” dedi.

Öte yandan Sertab Erener'in muhteşem Harbiye konserini dinlemeye gelenler arasında Emre-Gizem Karayel ve Aybüke Pusat'ta yer aldı.

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Sertab Erener
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