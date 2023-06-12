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Sertab Erener'in son haline yorum yağdı! Yüzündeki değişim dikkat çekti

12.06.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetik haberleriyle gündeme gelen Sertab Erener'in son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından paylaştığı 'Sahne öncesi selfisi' pozu ile dikkat çekti. 58 yaşındaki ünlü ismin yüzündeki değişim çok konuşuldu.

Sertab Erener'in son haline yorum yağdı! Yüzündeki değişim dikkat çekti

Son olarak estetik haberleriyle çok konuşulan ünlü şarkıcı Sertab Erener'in yüzündeki değişim sosyal medyada gündem oldu. Son paylaşımıyla dikkat çeken ünlü ismin son hali çok beğenildi.

58 yaşındaki ünlü şarkıcının Instagram hesabından paylaştığı 'Sahne öncesi selfisi' pozuyla yüzündeki gençlik dikkatlerden kaçmadı. Sertab Erener'in gözaltı ışık dolgusu yaptırdığı ve kaşlarını kaldırttığı konuşulmuştu.

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Sertab Erener'in son haline 'Çok güzel görünüyor', 'Baya iyi olmuş', 'Gençleşmiş', 'Çok iyi gözüküyor' gibi yorumlar yapıldı.

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İstanbul doğumlu Sertab Erener, 4 Aralık 1964 yılında dünyaya geldi. Lise eğitimini Işık Lisesinde tamamlayan ünlü şarkıcı Erener, İstanbul Devlet Konservatuvarında şan eğitimi aldı.

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Mezuniyetinin ardından Sezen Aksu ve birçok ünlü sanatçıya vokallik yapan başarılı şarkıcı, 1992 yılında ilk albümü Sakin Ol!'u çıkardı. Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Sertab Erener, çeşitli programlarda jüri üyeliği de yapmıştır.

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Sertap Erener, 1986 yılında şarkıcı Levent Yüksel ile dünyaevine girdi. 19 Haziran 1996 yılında boşandı. 1997 yılında şarkıcı Demir Demirkan ile aşk yaşayan Erener, 2015 yılında Emre Kula ile nikah masasına oturmuştur.

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