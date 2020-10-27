MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sertab Erener isyan etti: Utanıyorum insan olmaktan

Sertab Erener isyan etti: Utanıyorum insan olmaktan

27.10.2020 20:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sertab Erener isyan etti: Utanıyorum insan olmaktan

Ünlü sanatçı Sertab Erener, Bodrum'da eline aldığı poşetlerle çöp topladı. Sahil boyunca çöp toplayan Erener, “Burada herkesin bıraktığı pisliği toplamaya çalışıyorum. Bu çok büyük bir ayıptır. Utanıyorum insan olmaktan” diyerek isyan etti.

Ünlü sanatçı Sertab Erener ve Yonca Evcimik, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü, Miss Gibi 1 Bodrum grup üyeleri ile birlikte Gümbet sahilinde yapılan çevre temizliğine katıldı. Erener ve Evcimik ellerine aldıkları çöp poşetleriyle sahildeki çöpleri teker teker topladı. Sertab Erener sahilde yaptığı temizlikte gördüğü çöpler karşısında şoke oldu.

Sertab Erener

Sinirlenen Erener ellerine taktığı eldivenlerle Gümbet sahilini temizledi. Yerdeki izmaritlerden, ay çekirdeği kabuklarına kadar bulduğu bütün çöpleri toplayan Erener, insan olmaktan utandığını söyledi.

Sertab Erener51
Yonca Evcimik ise sahil boyunca yerde gördüğü tüm çöpleri eksiksiz toplayarak çevreyi temiz tutmanın bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Gurup üyelerinin ve ünlü sanatçıların yanı sıra Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz’da çöp topladı.

Sertab Erener4

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum’un bin 392 belediye içerisinde çöp çıkarma sıralamasında 52’nci sırada olduğuna aktararak, “Tüm Yarımada’da bu çıkan çöpü toplamaya yönelik 350 emekçimiz gece gündüz çalışıyor. Bizimle beraber hareket eden en önemli inisiyatiflerden Miss Gibi 1 Bodrum Grubu da bize çok ciddi katkılar sunuyor. Çok önemli misafirlerimiz var. Sertab Erener ile Yonca Evcimik de bu ekibe katılarak bizleri gururlandırdı. Dün Bodrum’da 410 ton civarında çöp çıktı. Bunun matematiğini ortaya koyduğumuzda yaklaşık 400 bin nüfus hala Bodrum’da. Geçen sene 320 ton civarındaydı. 350 personelimiz 24 saat esasına göre sahada ama takdir edersiniz ki ne kadar sahada olursak olalım 5 metrede bir nöbetçi koyamadığımız için burada halka ciddi bir duyarlılık düşüyor.” dedi.

Sertab Erener12

"İNSAN OLMAKTAN UTANIYORUM"

Erener, "Herkesin bıraktığı pisliği topluyorum" diyerek açtı ağzını yumdu gözünü. Ünlü sanatçı insanların değişmesi gerektiğini ifade ederek “Temizlik yapmamız şartta tabi ki de. Bu çevrenin bu halle gelmesi ile ilgili ciddi problemlerimiz var. İnsan dediğin bu kadar pis ve sorumsuz olamaz. Utanıyorum insan olmamızdan. Çünkü hayvanlar bile kendi pisliklerini topluyorlar, üzerini kapatıyorlar. Biz onu bile yapmıyoruz. Bu çok büyük bir ayıptır. Bu ayıp için yaptırımlar gerekiyor. Biz toplarız ama burası yarın yine aynı böyle çöplük olacak. Bu yaptırımlarda devlet eliyle olması lazım. Tek başımızı sivil toplumlarla birlikte uralar temizlenir ama insanların bilinçlenmesi için gereken her şey küçük yaşta aileden başlayıp doğayı nasıl korumalıyız, dünya nasıl kirleniyor, onlara nasıl bir dünya bırakmalıyız tadından dersler gerekiyor. Bu Türkiye için değil dünya için geçerli. Para burada çok büyük bir etken dünyayı kirletmemizde, herkesin cebine girecek para çok daha önemli. Bir tek dünya var, burası çöplük değil, burada gelip geçiciyiz. Biz misafiriz bu dünyada. Buranın sahibi değiliz kavramını insan denilen şeyin anlaması gerekiyor. Bunları doğru yapamazsak, yaptırım uygulayamazsak bizden hiç bir şey olmaz. Ben çok umutlu değilim ama gönüllüyüm geldim burada herkesin bıraktığı pisliği toplamaya çalışıyorum” diye konuştu.

Sertab Erener66

"EĞİTİMSİZ İNSANLAR..."

Yonca Evcimik ise artık tamamen Bodrumlu olduğunu ifade ederek “Bol miktarda ay çekirdeği topladım. Sigara izmariti topladım. Naylon atık topladım. Şu ana kadar bu atıklardan bolca vardı onları topladım. Çöp atmayı şöyle düşünüyorum ben. Eğitimsiz insanların bunu yaptığını düşünüyorum. Eğitimli bir insanın böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Doğaya saygılı insanlarında bunu yapacağını düşünmüyorum. Ben şahsen biri yere tükürse bile koşup arkasından bardon bir şeyinizi düşürdünüz diyorum. Bu noktaya geldim artık. Hep birlikte bunu yapmamız lazım ki bunu öğretelim." ifadelerini kullandı.

yonca

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
'Kim demiş sadece ejderhalarla uçabileceğimi?''Kim demiş sadece ejderhalarla uçabileceğimi?'
O yapım yine birinci oldu!O yapım yine birinci oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kargodan sipariş verdi! Ölümüne yol açtı

Kargodan sipariş verdi! Ölümüne yol açtı

Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu

Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu

Dünya umurunda değil! Tangasını gösterdi

Dünya umurunda değil! Tangasını gösterdi

İskenderun'da orman yangını! Birçok ev alevlerin arasında kaldı

İskenderun'da orman yangını! Birçok ev alevlerin arasında kaldı

Önce duraksadı sonra kendisi de güldü

Önce duraksadı sonra kendisi de güldü

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

O yapım yine birinci oldu!

O yapım yine birinci oldu!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

Çalışanının yüzüne et attı o anları paylaştı

Çalışanının yüzüne et attı o anları paylaştı

Nisa açıklaması! 'Yanlış yapmaması için iyi...'

Nisa açıklaması! 'Yanlış yapmaması için iyi...'

Diğer Haberler

Başak Dizer'den eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a doğum günü mesajı

Hande Erçel'den dekolteli poz! Hayranları beğeni yağdırdı

Hande Erçel'den dekolteli poz! Hayranları beğeni yağdırdı

TV yayın akışı 28 Ekim 2020 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

28 Ekim Çarşamba günü kanallarda ne var?

Priyanka Chopra: Karantinada daha fazla yakınlaştık

Karantina aşklarına yaradı

Emilia Clarke: Kim demiş sadece ejderhalarla uçabileceğimi?

'Kim demiş sadece ejderhalarla uçabileceğimi?'

Burcu Esmersoy'un kira zammı olay olmuştu! 'Şanım yürüsün'

Kira zammı olay olmuştu! 'Şanım yürüsün'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.