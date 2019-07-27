MAGAZİN

Sertab Erener sahnede düştü

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2019 22:41 | Son Güncelleme

Ayvalık'ta sahne alan ünlü şarkıcı Sertab Erener, çıktığı sahnede talihsiz anlar yaşadı.

Sertab Erener sahnede düştü

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, Ayvalık konserinde zeminde bulunan halıya takılarak yere düştü. Erener, o anları Instagram hesabından paylaştı.

"SAHNE DİYE ÇIKTIĞIM YER TUZAKLARLA DOLUYDU"

İlk kez sahnede düştüğünü belirten Erener, "30 yıldan fazladır sahnede şarkı söylüyorum. Çok zor yerlerde çok zor şartlarda müzik yaptım. Dün gece ilk kez sahnede düştüm çünkü sahne diye çıktığım yer tuzaklarla doluydu. Belki sahnede ilk kez düşen ben değildim ama son olmak istediğim için bu filmi ve metni herkesle paylaşmak istedim." dedi.

Erener, sanatçıların güvenliği için konser alanının düzeltilmesi gerektiğini de belirtti.

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30 yıldan fazladır sahnede şarkı söylüyorum. Çok zor yerlerde çok zor şartlarda müzik yaptım, bu ülkede müzik aşkıyla hayatına anlam katmaya çalışan her müzisyen ve artist gibi. Dün gece ilk kez sahnede düştüm çünkü sahne diye çıktığım yer tuzaklarla doluydu. Belki sahnede ilk kez düşen ben değildim ama son olmak istediğim için bu filmi ve metni herkesle paylaşmak istedim. Şehirlerin ilçelerin beton yığını haline gelmesinden dolayı rahatsız olmayan ilgililer bir zahmet o betonu en azından bu sahnenin güvenilir olması için kullansalar! Elle sayılır sayıda konser yapabildiğimiz bu sahneleri, sanatçıların güvenliğini düşünüp düzeltseler. Bu konserlerin o salonlarda yapılması için belediyelerden kiralandığını da hatırlatarak, herkese sevgilerimi sunarım. @ayvalikbelediyesi @balkesirbelediyesi #ayvalık #balıkesir #ayvalıkamfitiyatro

Sertab Erener (@sertaberener)'in paylaştığı bir gönderi ()


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