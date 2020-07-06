Sertab Erener yeni şarkılarını görücüye çıkardı

Sertab Erener’den önce sahneye çıkan ve yaklaşık bir saatlik bir performans sergileyen Zeynep Doruk, seyircilerin beğenisini topladı. 5 yıl aradan sonra çıkardığı ''Ben Yaşarım'' adlı albümünden Aç Sesini şarkısıyla konsere başlayan Sertap Erener, yeni albümden en güzel şarkılarını Park Et Seyret konseri seyircileri için söyledi.

4 aydır sahneye çıkmadığını ve bu anın çok özel olduğunu söyleyen sanatçı: “Bu süreçte sahnelerden uzak kalarak biz de sizlerle aynı kaderi paylaştık. Fakat toplum olarak her koşulda birbirimize bağlıyız. Bu yüzden bugün burada bir araya gelişimiz çok önemli. Sizi ve sahneyi çok özlemişiz. Bizim için bundan güzel bir şey yok. Bunu yapamayınca bir yanımız kör topal kalıyor.” diyerek Yalnızlık şarkısını seyirciyle hep bir ağızdan seslendirdi.

“ALBÜM YAPMAK BENİM İÇİN HALA ÇOK DEĞERLİ”

Albümü 2-3 yıllık bir çalışma sonucunda çıkardıklarını söyleyen Erener: “Bu zamanda albüm çıkarmak delilik dediler. Ben eski kuşağın insanı olduğumdan albüm yapmanın hala önemli olduğuna inananlardanım.



Eski gelenekleri devam ettirmek bence önemli. Albüm yapmak da benim için eskiden olduğu gibi hala çok değerli. Hayatta bildiğini okumak lazım diye düşünüyorum ve ben bunu yapmayı seviyorum. Her şeye rağmen kulaklarımı kapatarak albümü çıkardık ve bu albüme büyük emek verdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” dedi.