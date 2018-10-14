MAGAZİN

Sertab Erener yıllara meydan okudu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.10.2018 21:55 | Son Güncelleme

Kariyerinin yirmi beşinci yılını Kerki ve Solfej işbirliği ile düzenlenen turne kapsamında kutlayan Sertab Erener, ''Güz Konserleri'' kapsamında Antalya Konyaltı Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Sertab Erener yıllara meydan okudu!

Kariyerinde beş milyonun üzerinde albüm satan ve Türkiye'ye ilk ve son ''Uluslararası Eurovision Müzik Yarışması'' birinciliğini getirerek adını tarihe altın harflerle yazdıran Erener, Antalya'da verdiği muhteşem konserle tam anlamıyla şehri ayağa kaldırdı. Özellikle Every Way That I Can'deki danslarıyla Antalyalıları yeniden Eurovision günlerine geri götüren Erener, bir hayranının ''Yıllara Meydan Okuyorsun'' şeklindeki seslenişine ise ''Teşekkür ederim. Müzikten besleniyorum.'' yanıtını verdi.

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Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile sahnede adım atılmadık yer bırakmayan ünlü sanatçı, ''Kırık Kalpler'' albümünden seslendirdiği şarkıların yanı sıra doksanlardan bugüne Antalyalıları müzikal bir yolculuğa çıkardı. Konserinin sonlarına doğru seslendirdiği ''Bastırın Kızlar'' şarkısının ticari beklentilerden soyutlamış misyonu olan bir şarkı olduğunu dile getiren Sertab Erener, konserinin finalii ise ''Kumsalda'' ile yaparak muhteşem geceyi noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
sertab erener Antalya konser

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