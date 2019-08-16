HABER

Sertaç Güven: Sturridge transferi henüz tamamlanmadı, görüşmeler olumlu ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 16:30 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Sertaç Güven, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA) -

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Sertaç Güven, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Bordo-mavililerin bir süredir görüşme halinde olduğu forvet oyuncusu Daniel Sturridge hakkında konuşan Güven, "Transfer henüz tamamlanmadı, görüşmeler olumlu ilerliyor" dedi.
Forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdüren ve bu noktada Daniel Sturridge ile görüşmelerine devam eden Trabzonspor'un başkan yardımcısı Sertaç Güven, dün Trabzon'a gelen İngiliz oyuncunun annesi Grace Sturridge ile amcası Dean Sturridge'in şehri beğendiğini, transfer olması durumunda kalması için örnek evleri gezdiklerini ve atmosferden etkilendiklerini ifade etti. Transferin henüz tamamlanmadığını belirten Güven, görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Fedakar annenin büyük mücadelesiFedakar annenin büyük mücadelesi
İnşaat Mühendisleri Odasından deprem açıklamasıİnşaat Mühendisleri Odasından deprem açıklaması
Gazipaşa'da mango hasadıGazipaşa'da mango hasadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yarına dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

Sakarya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Tatilde iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı

Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın başlıyor

Abdulkadir Elgeni'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Aydos Ormanları'nda vahşet! Boğazı kesilip yakıldı

İBB'den Samandıra'da polisin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama

Samandıra'daki ölümlü kazaya ilişkin açıklama

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'park sistemi' dönemi!

Vali talimat verdi! İlk kez uygulanmaya başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.