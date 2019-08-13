Sertap Erener Çeşme’de coştu, coşturdu

Kurban Bayramı’nın 2. gününde Çeşme’de sahne alan Sertap Erener, sahne performansıyla coşarken konseri izleyenleri de coşturdu.

Türk Pop Müziği’nin usta yorumcularından Sertap Erener, Kurban Bayramı’nın 2. gününde, Çeşme Amfi Tiyatro’da bir konser verdi. Konser nedeniyle Amfi Tiyatro tamamen dolarken ünlü oyuncu Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı ile birlikte konseri izleyenler arasında yer aldı.

Sertap Erener, 2 saat kadar süren konseri boyunca seyirciden yoğun alkış alırken sahne performansıyla de göz doldurdu. Ünlü sanatçı, yorumu kadar danslarıyla da dikkat çekti. Erener, şarkılarını kimi zaman oturarak söylerken zaman zaman da sahnede koşarak söyledi.

Şarkıları kadar, şarkı aralarındaki esprileriyle de hayranlarına unutulmaz dakikalar yaşatan Erener, samimi itiraflarda da bulundu. Hayatında hiç alkol kullanmadığını ifade eden Sertap Erener, sahne performansı ile ilgili olarak da "Sahneye çıkınca hormon salgılıyor, yerimde duramıyorum" dedi.

Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmak isteyenlerin kendisinden tavsiye istediklerini de belirten Erener, "Yarışmaya katılmak isteyenler, benim tecrübemden yararlanmak istiyorlar. Ben de, ’O anki durumuna bağlı. Çık söyle" diyordum. Yok, yok, itiraf edeyim, açıkçası onlara işin sırrını söylemiyordum" diye konuştu.



