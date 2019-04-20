Sertaslan’dan beyaz masa ziyareti

Bursa’nın Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı beyaz masa birimini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Beyaz masa ziyaretinde konuşan Başkan Sertaslan, belediyelerde halkla ilişkilerin önemine dikkat çekerek, “Belediyemiz bünyesinde önemli bir yere sahip olan beyaz masa, halkımızın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşma prensibiyle belediyemizin dışa yansımasıdır. Birimimiz vatandaşlarımızın meseleleriyle ilgilenip diğer müdürlüklerimizle koordinasyonu sağlayıp çözüm üretecek bir servisimizdir” dedi.

Beyaz masa çalışanlarına “Sizler belediyemizin gülen yüzü, gören gözü olacaksınız” diyerek tavsiyelerde bulunan Başkan Sertaslan, “Belediyemizce halkımızın taleplerine daha hızlı cevap verebilmek ve güler yüzlü hizmet anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla halkımıza daha hassas ve ilgili olmanızı istiyorum” diye konuştu.

