Sertifikalı annelerin mezuniyet sevinci

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen "Anne Üniversitesi" projesiyle gelecek nesilleri şekillendirecek anne ve anne adaylarına birçok alanda eğitim verildiğini anlatan Gül, bu tür eğitim programlarının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Belediye Başkanı Zeki Gül, törende yaptığı konuşmada, anneliğin kadınlara bahşedilmiş önemli bir özellik olduğunu söyledi.

Çeşitli bilimsel branşların yanı sıra müzik eğitimi de alan anne ve anne adayları, koro halinde "Nenni bebek", "Benim annem, güzel annem", "Yüksek yüksek tepeler" gibi türküleri seslendirdi.

Sağlık, finans, kültür, psikoloji, sanat, çocuk gelişimi ve aile içi iletişim gibi konularda eğitim alan kadınlar için Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi tarafından hayata geçirilen "Anne Üniversitesi" projesine katılan anne ve anne adayları, 14 gün süren eğitimin ardından kep ve cübbe giyerek sertifikalarını aldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da "Çocuk Üniversitesi" projesi ile başlayan sürecin "Anne Üniversitesi" ile devam ettiğini dile getirdi.

Gelecekte "Baba Üniversitesi" şeklinde bir projeyi daha hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydeden Alkan, "Hitit Üniversitesi olarak yalnızca akademik eğitim veren bir kurum olmak değil, toplumun her kesimine ulaşabilen bir üniversite olmak istiyoruz. Bu gibi projelerle daha fazla insana dokunarak toplumun tüm kesimleriyle ilintili olmayı hedefliyoruz." dedi.

"Anne Üniversitesi"nde 40'a yakın akademisyenin 60 kadına farklı branşlarda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verdiğini aktaran Alkan, "Bugünün çocuklarının geleceğimiz olmasından hareketle, çocuklarımızı yetiştiren annelere bir şekilde dokunmayı hedefledik ve 'Anne Üniversitesi' projemiz ortaya çıktı. Annelerle akademik bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak, daha iyi yetişmiş bir neslin ortaya çıkmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin en yaşlı katılımcılarından 65 yaşındaki Mediha Akgöz de kız çocuklarının kırmızı ayakkabıya karşı duyduğu heves gibi kendisinin de okumaya hevesli olduğunu ancak ailevi nedenlerle okuyamadığını söyledi.