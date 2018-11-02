Sertifikalı annelerin mezuniyet sevinci

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi tarafından hayata geçirilen "Anne Üniversitesi" projesine katılan anne ve anne adayları, 14 gün süren eğitimin ardından kep ve cübbe giyerek sertifikalarını aldı.
200'ün üzerinde başvurunun arasından kura ile eğitime katılma hakkı kazanan 22-65 yaş aralığındaki 60 kadından 57'si, eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika alma hakkı elde etti.
Sağlık, finans, kültür, psikoloji, sanat, çocuk gelişimi ve aile içi iletişim gibi konularda eğitim alan kadınlar için Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde mezuniyet töreni düzenlendi.
Çeşitli bilimsel branşların yanı sıra müzik eğitimi de alan anne ve anne adayları, koro halinde "Nenni bebek", "Benim annem, güzel annem", "Yüksek yüksek tepeler" gibi türküleri seslendirdi.
Belediye Başkanı Zeki Gül, törende yaptığı konuşmada, anneliğin kadınlara bahşedilmiş önemli bir özellik olduğunu söyledi.
Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen "Anne Üniversitesi" projesiyle gelecek nesilleri şekillendirecek anne ve anne adaylarına birçok alanda eğitim verildiğini anlatan Gül, bu tür eğitim programlarının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da "Çocuk Üniversitesi" projesi ile başlayan sürecin "Anne Üniversitesi" ile devam ettiğini dile getirdi.
Gelecekte "Baba Üniversitesi" şeklinde bir projeyi daha hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydeden Alkan, "Hitit Üniversitesi olarak yalnızca akademik eğitim veren bir kurum olmak değil, toplumun her kesimine ulaşabilen bir üniversite olmak istiyoruz. Bu gibi projelerle daha fazla insana dokunarak toplumun tüm kesimleriyle ilintili olmayı hedefliyoruz." dedi.
"Anne Üniversitesi"nde 40'a yakın akademisyenin 60 kadına farklı branşlarda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verdiğini aktaran Alkan, "Bugünün çocuklarının geleceğimiz olmasından hareketle, çocuklarımızı yetiştiren annelere bir şekilde dokunmayı hedefledik ve 'Anne Üniversitesi' projemiz ortaya çıktı. Annelerle akademik bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak, daha iyi yetişmiş bir neslin ortaya çıkmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Projenin en yaşlı katılımcılarından 65 yaşındaki Mediha Akgöz de kız çocuklarının kırmızı ayakkabıya karşı duyduğu heves gibi kendisinin de okumaya hevesli olduğunu ancak ailevi nedenlerle okuyamadığını söyledi.
"Anne Üniversitesi" projesi sayesinde 65 yaşında üniversite ile tanışmanın mutluluğunu yaşadığına değinen Akgöz, "Aynı o kırmızı ayakkabı hayali gibi hayalim olan üniversiteyi gerçekleştirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben bugün o kırmızı ayakkabıyı giydim ve çok mutlu oldum. Bu eğitim, 4 yıllık eğitimin adeta 14 güne sığdırılmış hali gibi, çok verimli oldu." diye konuştu.
Törende, konuşmaların ardından katılım sertifikalarını alan kadınlar, hep birlikte kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.
Edirne'de korkutan patlama! Yaralılar var
Lüks araçta akılalmaz düzenek!
Kuzey Kore'den Türkiye'ye elçilik açma talebi!
Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...
Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...
Ülkeyi ekonomik kriz vurdu! Dolarla alışveriş başladı
Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!
Çin'in yeni oyuncağı çok konuşulacak!
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Okuyucu Yorumları 0 yorum