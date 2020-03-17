HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sertleşme sorunu tedavisinde nasıl bir yol izleniyor?

Sertleşme sorunu tedavisinde nasıl bir yol izleniyor?

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.03.2020 16:52 | Son Güncelleme

Hemen her erkek aktif cinsel hayatında en az 1 kez sertleşme sorunu ile karşılaşmıştır. İş yorgunluğu, stres, geçimsizlik gibi durumların baş gösterdiği dönemlerde bu sorunla karşılan kişilerin dert etmesini gerektirmeyen bu durumda, sorun tekrarlandığında ya da gittikçe kötüleştiğinde tedavi kaçınılmaz olarak görülüyor.

Sertleşme sorunu tedavisinde nasıl bir yol izleniyor?

Hemen her erkeğin, aktif cinsel hayatında en az bir kez sertleşme sorunu ile karşılaşması söz konusu olabilmektedir. Belli bir dönemde, iş yorgunluğu, stres, geçimsizlik gibi durumlarda münferit olarak bu sorunla karşılaşılırsa dert edilmeyebilir, ama sorun tekrarlar veya gittikçe kötüleşirse tedavi arayışı kaçınılmazdır.

Cinsel işlevin (erkeğin sertleşme ve cinsel ilişki fonksiyonu), aile kurumunu bir arada tutan mutluluğun ana yapı taşı olduğunu unutmamak gerekir. Yani cinsel işlev bozukluğu olması sadece bir kişinin sorunu değil, karı-kocanın ortak sorunudur. Birlikte olma arzusunun, yani eşler arası ilişkinin devamı göz önüne alındığında, mesela bir böbrek taşı, kol kırılması veya göz hastalığına kıyasla sosyal yapıyı daha derinden etkileyen bir durumdur. Bu yüzden en az diğer hastalıklar kadar, belki daha fazla tedavi arayışına girilmesi gerekmektedir.

Sertleşme bozukluğu ve tedavisi hakkında çeşitli açıklamalarda bulunan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman; “Cinsel fonksiyon bozukluklarını, cinsel cevap döngüsünü esas alarak tanımlamaktayız. Cinsel cevap döngüsünü ise; istek, uyarılma, orgazm ve çözülme olmak üzere dört evresi vardır. İşte “cinsel sorunlar” genel tanımı, bu evrelerin herhangi birindeki aksama ve problemi ifade eder. Erektil fonksiyon bozukluğu ya da halkımızın yaygın tercihiyle “iktidarsızlık” ise cinsel cevabın ikinci safhası olan uyarılma evresinde erkeklerde görülen aksamaların adıdır. Bu problemin toplumda yaygınlığı hakkında en sağlıklı rakamlar ABD’den alınmaktadır. Buna göre, 40-70 yaş arasındaki erkeklerde, %10 oranında tam sertleşme bozukluğu, %52 oranında ise değişik derecelerde erektil disfonksiyon mevcuttur. Bunların % 80 kadarı, organik/bedensel bir nedene bağlıdır. Toplumsal şartlar ve cinsellik kavramına toplumların yaklaşım farkı göz önüne alındığında, ülkemizde erektil disfonksiyon ve cinsel sorunların daha yüksek oranda olduğu, ancak bunların altında yatan psikolojik etmen yüzdesinin de hatırı sayılır bir rakama ulaştığı söylenebilir.” dedi.

SERTLEŞME BOZUKLUĞU SEBEPLERİ

Kalp-damar hastalıkları (hipertansiyon, kolesterol yüksekliği gibi)
Şeker hastalığı
Omurilik travması
Ürolojik veya genel cerrahi müdahaleler (prostat kanseri, bağırsak kanseri, mesane tümörü ameliyatları gibi)
Depresyon-stress gibi psikolojik faktörler,
Daimi kullanılan bazı ilaçlar,
Sigara ve alkol kullanımı gibi sebepler en önemli hazırlayıcı etkenler olarak sayılabilir.

TIBBİ BİR TEDAVİ ARAYIŞINA GİRMEDEN ÖNCE ÖNEMLİ TAVSİYELER

Alkol ve sigarayı bırakma, stres ve anksiyete yaratan ortamlardan ve olaylardan uzaklaşma, bol hareket ve egzersiz, kilo verme, spor gibi günlük yaşam değişiklikleri yaparak, problemin kendiliğinden düzelmesine çalışmakta yarar vardır. Eğer bu yolla sorun giderilemezse tıbbi yardım arayışına girilmelidir.

MUTLULUK ÇUBUĞU AMELİYATI KESİN ÇÖZÜM SAĞLIYOR MU?

Sertleşme bozukluğu ve tedavisi hakkındaki öneri ve tavsiyelerine devam eden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman; “Ereksiyon sorunlarında ilk başvuru adresi kesinlikle bir “üroloji uzmanı” olmalıdır. Üroloji uzmanları olarak, yapacağımız hızlı ve basit testlerle rahatsızlığın sebepleri hakkında bir kanaat elde etmekteyiz. İlk olarak ağızdan alınan bazı ilaçlarla ya da eğer bunun faydası olmazsa penise iğne uygulayarak çözüm aramaktayız. Son çare olarak düşünülen penis protezi (mutluluk çubuğu) ameliyatına gitmeden önce ise, penise şok dalgası uygulaması şeklinde yapılan son derece zararsız ve kolay bir yöntemi de deneyebilmekteyiz. Ağrısız, acısız, ilaçsız, iğnesiz, anestezisiz ve yan etkisiz bu yöntemde hastaya 6-12 seans şok dalga tedavisi yapılmaktadır. Bu yöntem ile özellikle hafif-orta şiddetteki vakalarda %70’lere varan başarı sağlanır. Penis protezi takılması ameliyatı ise her türlü sertleşme bozukluğunda kesin çözüm sağlayan ve hangi yaşta olursa olsun cinsel aktivitenin devamına imkan veren son çaredir.” dedi.

AMELİYAT YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRÜYOR

“Mutluluk çubuğu” ameliyatlarına özel vurgu yapan Prof. Dr. Karaman şöyle konuştu: “Sertleşme bozukluğunun kesin çözümü olan bu ameliyatların sayısı, ülkemize girişinden yaklaşık yirmi yıl sonra onbinlere ulaştı. Penis protezi ameliyatları en çok İstanbul’da yapılıyor. Diğer yöntemlerin fayda etmediği vakalarda mutluluk çubuğu ameliyatı kesin çözüm sağlıyor. Yaklaşık bir saat süren ve hastanede sadece bir gece yatılan bu operasyon sayesinde birçok aile sorunlarının önüne geçebiliyor ve toplumsal huzura da katkı sağlıyoruz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu değişime inanamayacaksınız!Bu değişime inanamayacaksınız!
İmplantta bu teknik bekleme sürelerini azaltıyorİmplantta bu teknik bekleme sürelerini azaltıyor
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sertleşme Sorunu Mutluluk çubuğu

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Vakalar artacak, okul tatili uzayabilir

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Vakalar artacak, okul tatili uzayabilir

'3-4 hafta içerisinde vaka sayısı 5 bin olabilir'

'3-4 hafta içerisinde vaka sayısı 5 bin olabilir'

Haberlerdeki görüntü çileden çıkardı! 'Devlet yetkilileri...'

Haberlerdeki görüntü çileden çıkardı! 'Devlet yetkilileri...'

Büyük rağbet! Koronavirüs satışları artırdı

Büyük rağbet! Koronavirüs satışları artırdı

Virüsün merkez üssünde sadece 1 yeni vaka görüldü

Virüsün merkez üssünde sadece 1 yeni vaka görüldü

Bakan Selçuk'tan sağlık raporu ve reçete açıklaması

Bakan Selçuk'tan sağlık raporu ve reçete açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Evde kolonya nasıl yapılır?

Evde kolonya nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Her yüz erkekten birinde yok!

Her yüz erkekten birinde yok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde dezenfektan nasıl yapılır? Pratik dezenfektan tarifi...

Evde dezenfektan nasıl yapılır?

Açıklanamayan infertilite var mıdır?

Açıklanamayan infertilite var mıdır?

All on four tekniği ile implant tedavisi

İmplantta bu teknik bekleme sürelerini azaltıyor

Erektil disfonksiyon tanı ve tedavisi

Altında öyle sebepler yatıyormuş ki... İşte tedavisi!

O yarışmacıları bu gece salgını öğrenecek!

O yarışmacıları bu gece salgını öğrenecek!

Kabızlığa ne iyi gelir? Evde uygulayabileceğiniz doğal çözümler

Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.