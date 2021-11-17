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Sertleşmiş ayakları yumuşacık yapacak bakım ve ürün önerileri

16.11.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayaklarımız belki de gün boyu en fazla kullandığımız organımız. Buna rağmen onlara gereken ilgiyi gösteremiyoruz. Peki gerekli bakımı nasıl yapabiliriz? İşte yumuşacık ayaklara kavuşmanızı sağlayacak en iyi ayak bakım ürünleri.

Sertleşmiş ayakları yumuşacık yapacak bakım ve ürün önerileri

Ayak sağlığı tüm vücudu ilgilendiriyor. Bu nedenle ayak bakımını ihmal etmemek sadece yumuşak ve güzel ayaklara sahip olmak için değil, sağlıklı bir bedene kavuşmak için de gerekli. Bunu sağlayacak pek çok bakım ürünü var. Sertleşmiş ayaklarınızı yumuşacık yapacak en güzel ürünleri sizler için derledik. Hadi, beraber inceleyelim.

1. Temelden başlayalım: Neutrogena Ayak Kremi

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Sizin için ilk önerimiz Neutrogena Ayak Kremi. Özellikle çalışan kadınların en önemli sorunlarından biri nasır tutan ayaklar. Bu sorunu ortadan kaldırmaya yardım eden ürün, ayaklardaki nasırları yok etmekle kalmıyor, yeniden oluşmasını da engelliyor. İçeriğinde bulunan exfoliant maddesinin soyucu özelliği, ayak üzerinde oluşan kalın nasırları inceltiyor. Ayrıca 24 saat boyunca ayaklarınızın nemli kalmasına yardım ediyor. Dermatolojik olarak test edilen ürün, günlük kullanıma uygun. Sabah ve akşam temizlediğiniz ayaklarınıza güvenle uygulayabilirsiniz.

Norveç formüllü Neutrogena Ayak Kremi'ni satın almak için burayı ziyaret edebilirsiniz.

2. Ayaklar da törpüye ihtiyaç duyar: Ped Egg Ayak Bakım Törpüsü

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Kısa sürede nasırlarınızdan kurtulmak artık mümkün. Paslanmaz çelik ve 130 mikro dokudan oluşan Ped Egg'in ayak bakım törpüsü, ayaklarınızdaki nasırları ardında hiçbir kalıntı bırakmadan temizliyor. Ölü derileriniz için eklenen özel haznesi sayesinde etrafı kirletmiyor. 2 adet finishing pedi ile en ince ayrıntıya kadar halledilen ve etkili bir nasır temizliği sağlıyor. Ayaklarınızda oluşacak ferahlığı ve hafifliği ilk kullanımdan itibaren fark edeceksiniz. Ayrıca ergonomik tasarımı sayesinde her yere kolayca taşıyabilir ve istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Ped Egg'in ayak bakım törpüsünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

3. Ultra etkili: CeraVe Yenileyen Ayak Kremi

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Yumuşak ve bebeksi ayaklar için CeraVe'ye ait yenileyen ayak kremini tercih edebilirsiniz. Ürün, dermatologlar tarafından geliştirilmiş özel bir formüle sahip. İçerisinde bulunan seramidler, amonyum laktat ve salisilik asit ile ayaklarınızı hızla ölü derilerden arındırıyor. Ayrıca cildi nemlendiriyor ve yatıştırıyor. Cilt üzerindeki koruyucu bariyerin onarılmasına da yardımcı oluyor. Hassas cildi olanlar için özel üretilen bu ayak kremi, parfüm içermiyor. Bu nedenle hassas cildi olanlar da güvenle kullanabiliyor.

Ayaktaki kuruluğu etkili bir şekilde gideren CeraVe Yenileyen Ayak Kremi'ni incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

4. Elektronik de devreye giriyor: Yiran Elektrikli Nasır Giderici

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Pürüzsüz ayaklara sahip olmak için Yiran'in elektrikli nasır gidericisini kullanabilirsiniz. Bu ürün sayesinde ayaklarınızdaki nasırların kötü görüntüsü saniyeler için yok oluyor. Entegre fonksiyonu sayesinde cilt parçacıklarının etrafa dökülmesine izin vermiyor ve otomatik olarak topluyor. Vakumsim özelliği sayesinde de oluşan tozların yüzde 98'ni emiyor. Ayrıca iki farklı ayarlanabilir güç seviyesi mevcut. 360 derece dönebilen başlık sayesinde rahat ve düzgün bir temizlik sunuyor. İşiniz bittikten sonra zımpara kafasını çıkarıp kolayca temizleyebilirsiniz. Bu şekilde bakteri oluşumunun da önüne geçmiş oluyorsunuz.

Yiran Elektrikli Nasır Giderici'yi detaylı incelemek için burayı ziyaret edebilirsiniz.

5. Yoğun bir bakım: Lapitak Ayak Bakım Kremi

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Anında etkili olan onarıcı bakım için sıradaki önerimiz Lapitak Ayak Bakım Kremi. Allantoin ile zenginleştirilmiş ürün, uzun süre devam eden nemlendirme etkisi ile topuklarınızda oluşabilecek derin çatlakları engelliyor. Ürün aynı zamanda teninizde bulunan zararlı serbest radikallere karşı da koruma sağlıyor. Bu sayede cildin güçlü ve canlı görünmesine destek veriyor. Gün boyu ayakkabı ve bot içeresinde kalan ayaklardaki şişliğin inmesine ve ayağın dinlenmesine yardımcı oluyor. Sürekli kuruluk problemi yaşayan ayakların bakımı için güvenle kullanabilirsiniz.

Etil alkol ve domuz yağı içermeyen bu harika ürünü satın almak için sizi böyle alabiliriz.

6. Anında etkili: Thalia Natural Beauty Nutritive Ayak Bakım Kremi

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Thalia Natural Beauty Nutritive Ayak Bakım Kremi, doğal bir bakımla ipeksi ayaklara kavuşmanıza yardım ediyor. Parafin ve paraben içermediği için ciltte oluşabilecek zararlı etkilerden de koruyor. Doğaya saygılı olan bu ürün için hayvanlar üzerinde deney yapılmıyor. Formülünde bulunan fındık yağı ve Shea yağı gibi önemli ve sağlıklı yağlar sayesinde çatlak ve pürüzlü bölgelerin azalmasına ve sertleşmiş bölgelerin yumuşayıp yok olmasına yardımcı oluyor. İçerisinde bulunan İzlanda yosunu ve Frenk üzümü ise ayak kokusu ve terlemelerine karşı kesin çözüm sunuyor. Ürünü temizlenmiş cildinize sabah akşam masaj yaparak uygularsanız, kısa sürede etkisini fark edeceksiniz.

Thalia Natural Beauty Nutritive Ayak Bakım Kremi hakkında detaylı bilgi ve sipariş için buraya tıklayın.

7. Peeling zamanı: Mixup Kafein Canlandırıcı ve Yenileyici Peeling

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Peeling denince akla yüz ve vücut gelse de ayaklar da bu uygulamaya ihtiyaç duyuyor. Tam da bu ihtiyaca yönelik olan Mixup Kafein Canlandırıcı ve Yenileyici Peeling. ayakları derinlemesine temizliyor. Aynı zamanda cildin nem dengesini düzenlemeye de yardımcı oluyor. Cildin sıkılaşması ve yenilenmesini sağlaması da cabası! Ayrıca her cilt tipine uygun olarak formüle ediliyor. Akıtmayan silikonlu kabı sayesinde seyahatlerinizde de rahatça yanınızda taşıyabilirsiniz. Tüylenmeye de neden olmuyor. Ama hassas bölgelerde ve yüzünüzde kullanmaktan kaçınmanızı tavsiye ederiz.

Ellerinizde de kullanabileceğiniz Mixup Kafein Canlandırıcı ve Yenileyici Peeling ile yenilenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Çiçekle ferahlayın: Fit & Alive Fitalive

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Kuruluk problemi olanlara müjde! E vitamini ile formüle edilmiş bu ürün, ayaktaki kuruluk problemini önlüyor. Kötü görünen çatlak ve nasırları yumuşatarak daha güzel bir görünüm sağlıyor. Giysi ve çoraplarınıza temas ederken de herhangi bir iz bırakmıyor. İçeriğindeki centella asiatica, cildinizdeki koruyucu bariyeri güçlendiriyor ve canlı bir görünüm kazandırıyor. Cildin onarımına katkıda bulunmak için papatya, aynısefa ve ölmez çiçek özleriyle zenginleştirilmiş içeriği daha parlak bir görünüm sağlıyor. Ayrıca tahriş olmuş cildinizi rahatlatıyor.

Fit & Alive Fitalive ile fresh ve güzel bir görünüm elde etmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

9. Nasırlara çözüm: Su Organik Topuk Çatlak-Nasır Kremi

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Doğal bir ürün arayanlar, sizi unutmadık. Su Organik topuk kremi, hem doğal hem de hayvan dostu. Bu nedenle test aşamasında hiçbir hayvan denek olarak kullanılmıyor. Sağlığınıza zarar verebilecek herhangi bir sentetik ve kimyasal madde kullanılmıyor. İçeriğindeki lavanta yağı size güzel bir koku sunarken, Hindistan cevizi yağı ve Shea yağı ise yumuşacık ayaklara sahip olma fırsatı sunuyor. Sarı kantaron yağı, cildinizi onarmaya ve yenilemeye yardım ediyor. Çay ağacı yağı, ayaklardaki mantar ve bakterileri temizlemekte size yardımcı oluyor. Haftada 2 veya 3 kez kullanarak bakımlı ayaklara sahip olabilirsiniz.

Siz de bu doğal üründen yararlanmak isterseniz, buraya buyurun.

10. Maskeyi unutmayın: Rituel de Beaute Yoğun Terapi Ayak Bakım Maskesi

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Ayaklar da maskeye ihtiyaç duyar. Rituel de Beaute Yoğun Terapi Ayak Bakım Maskesi, elma özü ve Shea yağı içeren formülü ile sertleşen ve yıpranan ayaklarınıza ihtiyacı olan kusursuz bakımı sağlıyor. Ayaklarınızın kaybettiği nemi geri kazanmasına yardım eden maske, dakikalar içinde yumuşacık ve pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlıyor. Kolayca kullanabileceğiniz ürünü çorap gibi ayağınıza geçirmeniz ve 20 dakika bekletmeniz yeterli. Paraben ve alkol içermediği için hassas ciltlerde de güvenle kullanılabilirsiniz.

Hayvanlar üzerinde test yapmadan üretilen Rituel de Beaute Yoğun Terapi Ayak Bakım Maskesi için buraya tıklayabilirsiniz.

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