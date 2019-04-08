Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

'BOĞAZIMI SIKTI, KAFA ATTI'

Hasta yakını tarafından şiddete uğrayan hemşire Tuğba Yılmaz, "Hastanın olduğu kabine gidip, damar yolunu çıkardım. Kanın pıhtılaşması için bir süre bastırılması gerekiyor. Ben de hastaya söyledim, 'Bir süre bastırın' diye. Hasta bastırmadığı için de kolu kanamaya devam etti. Ben pamuk alınca yakınları 'Siz nasıl iş yapıyorsunuz?' diye bağırdılar. Ben de fazlaca pamuk alıp kabine doğru gidince adam kabinden hızlıca çıktı. 'Canım zaten burnumda' diyerek beni boğazımdan tuttu, kafa attı. Sonra tekrar boğazıma yapıştı, sonra doktorlar ayırdı. Sonrasını ben hatırlamıyorum. Böyle bir şeyi beklemiyorduk, bir anda oldu. Kaşıma dikiş atıldı. Serbest bırakıldı ama söyleyecek bir şeyim yok maalesef" dedi.