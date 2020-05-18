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Server'lar ağladı: GTA Online çöktü, Rockstar Games'ten açıklama geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.05.2020 10:03 | Son Güncelleme

Epic Games Store GTA 5'i ücretsiz dağıtınca gözler Rockstar Games'e çevrildi. Fakat ücretsiz GTA 5 (Grand Theft Auto V) için herhangi bir açıklama yapmayan Rockstar Games, bu kez açıklama yapmak zorunda kaldı. Zira GTA Online ücretsiz GTA 5'e fazla dayanamadı.

Server'lar ağladı: GTA Online çöktü, Rockstar Games'ten açıklama geldi!

GTA 5 Epic Games Store tarafından ücretsiz yapılınca deyim yerindeyse ortalık karıştı. Oyunun ücretsiz olduğunun açıklanmasıyla birlikte önce Epic Games Store çöktü. Daha sonra GTA 5'i hemen indirmek isteyen kullanıcılar indirme sınırı ile karşılaştı. Epic Games Store, bir çökme sorunu daha yaşanmasın diye GTA 5 için indirme hızını sabitledi. Nitekim, tüm bunların sonunda oyuncular ücretsiz GTA 5'e kavuştu. Ancak onlar Rockstar Games'in GTA Online sunucularını hesaba katmamışlardı.

GTA ONLİNE ÇÖKTÜ

Epic Games Store'dan GTA 5'i ücretsiz indiren oyuncular bu kez GTA Online sunucularının çökmesiyle karşılaştı. GTA Online platformu, erişim sorunları yaşatmaya başlayınca Rockstar Games açıklama yapmak zorunda kaldı. Resmi Twitter hesabından bir tweet atan Rockstar Games, açıklamasında Yüksek oyuncu sayısı nedeniyle Rockstar Games Servisleri'nde bazı problemler yaşadıklarını söyledi.

'SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER'

Bu açıklamadan yaklaşık 5 saat sonra bir tweet daha atan Rockstar Games, tweetinde, ''PC platformundaki Rockstar Games Launcher ve GTAV'in performansını da etkileyen sorun çözüldü. Sabrınız için teşekkürler.'' ifadelerini kullandı. Epic Games Store'un oyun hediyesinden yararlanan kişi sayısı düşünüldüğünde, bizce Rockstar Games server'larının kapasitesini arttırsa iyi eder.

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