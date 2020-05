Server'lar ağladı: GTA Online çöktü, Rockstar Games'ten açıklama geldi!

GTA 5 Epic Games Store tarafından ücretsiz yapılınca deyim yerindeyse ortalık karıştı. Oyunun ücretsiz olduğunun açıklanmasıyla birlikte önce Epic Games Store çöktü. Daha sonra GTA 5'i hemen indirmek isteyen kullanıcılar indirme sınırı ile karşılaştı. Epic Games Store, bir çökme sorunu daha yaşanmasın diye GTA 5 için indirme hızını sabitledi. Nitekim, tüm bunların sonunda oyuncular ücretsiz GTA 5'e kavuştu. Ancak onlar Rockstar Games'in GTA Online sunucularını hesaba katmamışlardı.

Epic Games Store'dan GTA 5'i ücretsiz indiren oyuncular bu kez GTA Online sunucularının çökmesiyle karşılaştı. GTA Online platformu, erişim sorunları yaşatmaya başlayınca Rockstar Games açıklama yapmak zorunda kaldı. Resmi Twitter hesabından bir tweet atan Rockstar Games, açıklamasında Yüksek oyuncu sayısı nedeniyle Rockstar Games Servisleri'nde bazı problemler yaşadıklarını söyledi.

Due to extremely high player volumes, we are currently experiencing issues with access to Rockstar Games Services including the Rockstar Games Launcher and GTAV for PC. We are actively working to resolve the issue and will keep you updated of any changes.