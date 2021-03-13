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Adana’da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

13.03.2021 18:01 | Son Güncelleme:
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Adana’da polis ekipleri, 2 ayrı adreste yurt dışına gönderilmek üzere ahşap çadır direkleri içerisine zulalanmış toplam 282 bin 900 adet ‘captagon hap’ ele geçirdi, 8 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi’nde 2 ayrı adreste yurt dışına gönderilmek üzere uyuşturucu madde hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Adana’da polis ekipleri, 2 ayrı adreste yurt dışına gönderilmek üzere ahşap çadır direkleri içerisine zulalanmış toplam 282 bin 900 adet ‘captagon hap’ ele geçirdi, 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi’nde 2 ayrı adreste yurt dışına gönderilmek üzere uyuşturucu madde hazırlandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şahısları takibe alan ekipler, bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Uzun namlulu silahlarla adrese baskın yapan ekipler, 8 şahsı ters kelepçe yaparak gözaltına aldı. Evde narkotik köpeği ‘Tinga’ ile arama yapan ekipler, yurt dışına gönderilmek üzere ahşap çadır direkleri içerisine zulalanmış toplam ağırlığı 47 kilo 150 gram olan 282 bin 900 adet ‘captagon hap’ı ele geçirdi.

“Son dönemde bu kadar büyük çaplı ‘captagon hap’ yakalanmamıştı”
Adana Valisi Süleyman Elban konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2 ayrı adreste yapılan operasyonda toplamda 47 kilo 150 gram yani 282 bin 900 adet ‘captagon hap’ ele geçirildi. Son dönemde bu kadar büyük çaplı ‘captagon hap’ yakalanmamıştı. Bunları temin eden ve bunun ticaretini yapan 8 kişi de bu operasyonda gözaltına alındı. Bunlar özel ahşap çadır direklerine zulalanmış ve yurt dışına götürülmek üzere Adana’mızda hazırlıkları yapılırken düzenlenen operasyonla ekiplerimiz ele geçirdi. Herkesi kutluyorum. Bizim Adana olarak ve ülke olarak uyuşturucuyla mücadeledeki operasyonlarımız devam ediyor. Bu yapılan çalışmada bunlara bir örnektir” diye konuştu.

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