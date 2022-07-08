Servet Bakırtaş ve Öznur Tufan silahla öldürülmüştü! Cinayetten şans eseri kurtuldu: Geçen senelerde...

İstanbul Bakırköy’de önceki gün Abdullah Türkoğlu hakkında 2014 yılında açılan 930 bin liralık tazminat davasını geri çekmedikleri gerekçesiyle avukat Servet Bakırtaş’ı bürosunda tabancayla ateş ederek öldürdü. Saldırgan daha sonra Büyükçekmece’deki iş yerinde kendisine dava açan Öznur Tufan’ı tabancayla ateş ederek öldürdü. Bakırtaş, dün son yolculuğuna uğurlanırken çifte cinayetle ilgili çarpıcı detaylar da ortaya çıktı.

Öldürülen Öznur Tufan

SİLAHLA YEĞENİNİ YARALADI

Buna göre; katil zanlısı Abdullah Türkoğlu ile Öznur Tufan'ın uzun yıllar önceden tanışan, Yenibosna Spotçular Çarşısı'nda iki komşu esnaftı. İkili arasında müşteri kapma başta olmak üzere çeşitli nedenlerle sık sık tartışma yaşandı.

2013'teki son tartışmada Abdullah Türkoğlu, Öznur Tufan'ın yeğeni Burak Ocak'ı 4 kurşunla yaraladı ve 8,5 yıl ceza aldı. 4 yıl 2 ay cezaevinde kalan Abdullah T. karşı tarafa kin besledi.

Öldürülen avukat Servet Bakırtaş

Sabah'tan Bulut Yamandağ, Yunus Emre Kavak ve Büşra Çoban'ın haberine göre cezaevinden çıkınca kendisine 900 bin liralık tazminat davası açıldığını, faiziyle birlikte 1,5 milyon TL'ye yakın tazminatla karşı karşıya kaldığını öğrenince davanın geri çekilmesini istedi. Talebi reddedilince de hem avukatı hem de müvekkilini öldürdü.

"HİÇBİR ŞEY DEMEDEN DİREK ATEŞ ETTİM"

Sanık Abdullah Türkoğlu, emniyetteki ifadesinde, "Cezaevindeyken evimi satıp vergi borcumu ödedim. Burak Ocak'ın hastane masraflarını karşıladım. Benim ve ablamın üzerine aşırı geldikleri için onları öldürmeye karar verdim. Avukatın ofisine gittim. Bir bardak su istedim, verdi. O sırada vurdum. Sonra da Öznur Tufan'a gidip hiçbir şey demeden direkt ateş ettim. Burak Ocak'ı görseydim, onu da öldürecektim." dedi.

Katil zanlısı

"AİLECE CANİLER"

Çifte cinayetten şans eseri kurtulan Burak Ocak ise "Avukatı vurmuş, oradan benim evime doğru gitmiş. Beni bulamayınca dükkana gidip dükkanda kimi bulduysa sıkmış. Öz teyzem vardı. 72 yaşında kadın tesbih çekerken göğsünden vurup kaçmış. olay bundan ibaret. Abisi de geçen senelerde öz oğlunu 16 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Ailece caniler." dedi.



