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  4. Servet değerindeki aracı bırakıp kaçtı! Olay yerinden kan izleri çıktı

Servet değerindeki aracı bırakıp kaçtı! Olay yerinden kan izleri çıktı

09.12.2021 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü, spor otomobiliyle önce reflüje, ardından ağaca çarptı. Bölgede yapılan incelemeler sonucu kan izine rastlayan ekipler, sürücünün yaralı olduğunu belirledi. Olay yerini terk eden şahsın ismi öğrenilemedi.

Servet değerindeki aracı bırakıp kaçtı! Olay yerinden kan izleri çıktı

Adana'da meydana kaza, saat 04.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemalpaşa bulvarı köprü üzerinde meydana geldi. Spor otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından ağaca çarparak yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI HALDE KAÇTI

Polis ekiplerinin incelemesinde şoför mahallinde kan izine rastlandı. Sürücünün aracı yaralı halde terk ederek kaçtığı belirlenirken, otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
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