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Servet değerindeki köpekleri yetiştirilip yurt dışına satılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 09:35 | Son Güncelleme

BURSA'da kurduğu dernekte Tibet mastifi cinsi köpek üretip, eğiten Evsin Şentürk (42), zamanla farklı türlere de yöneldi. Köpek fiyatlarının cinsine ve yaşına göre 4 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıktığını belirten Şentürk, "Türkiye'de bu köpeklerin üretildiğini ve en kalitelisinin burada yetiştiğini anlatıp dünyaya ihracatını yapıyoruz" dedi.

Servet değerindeki köpekleri yetiştirilip yurt dışına satılıyor

Semih ŞAHİN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da kurduğu dernekte Tibet mastifi cinsi köpek üretip, eğiten Evsin Şentürk (42), zamanla farklı türlere de yöneldi. Köpek fiyatlarının cinsine ve yaşına göre 4 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıktığını belirten Şentürk, "Türkiye'de bu köpeklerin üretildiğini ve en kalitelisinin burada yetiştiğini anlatıp dünyaya ihracatını yapıyoruz" dedi.
Safkan ırk köpek yetiştirmek için girişimlerde bulunan Evsin Şentürk, Çin'den Tibet mastifi satın aldı. 2017 yılında Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde Avrasya Tibet Mastifi Irk Derneği'ni kuran Şentürk, bu köpekleri eğitmeye başladı. Şentürk, köpeklerden yavru alarak sayılarını da artırdı. Tibet mastifinin yanı sıra zamanla farklı ırklara da yönelen Evsin Şentürk, Wolfdog, Pomeranian, Poodle gibi köpek ırklarını da yetiştirmeye başladı.
Şentürk, Türkiye ve yurt dışına sattığı bu köpeklerin fiyatlarının yaşına ve cinsine göre 4 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Yetiştirdiği köpek türlerinin özelliklerinden bahseden Evsin Şentürk, "Yetiştirdiğimiz köpeklerden bir tanesi Tibet mastifi, Tibet mastifleri, koruma amaçlı ve görsel olarak kullandığımız aile dostu köpeklerimizdir. Wolfdog'lar genelde arkadaşlık yapması için üretilen köpeklerdir. Tamamen kurt gibi görünür ve o şekilde davranırlar, fakat aile içerisinde aile ferdi gibi, aile bireyi gibi davranırlar. Çocukların yanında rahatlıkla bırakılabilir. Çocuklara çok güzel korumalık yapan köpeklerdir. Bunun yanında Pomeranian var. Bunlar da aile dostu süs köpeği olarak kullanılırlar. 2 yada 3 kilo arasında olurlar. Bunun dışında Poodle cini köpeklerimiz de mevcut. Bunlar da aile köpeği ve süs köpeği olarak kullanılırlar. Poodle tüy dökmeyen köpektir. Orta Asya köpeğidir. Bununla birlikte Almanya'dan gelen melezlerle birlikte popülasyonu artmıştır. Türkiye'de revaçta olan köpek türlerinden biridir. Çocuklarla iyi geçinirler" dedi.
'EN KALİTELİSİNİ ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ'
Yetiştirilen köpeklerin yurt dışına da satıldığını belirten Şentürk, "Burada ürettiğimiz köpeklerin hem Türkiye pazarına, hem de dünya pazarına ihracatını yapıyoruz. En kalitesini üretmeye çalışıyoruz. En kalitelisinin Türkiye'de olduğunu anlatıp, bunların dünyaya ihracatını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
'FİYATLAR 200 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR'
Köpek fiyatlarının cinsine ve yaşına göre değişkenlik gösterdiğini dile getiren Şentürk, "Tibet mastiflerinin Türkiye'deki fiyatı 10 bin liradan başlıyor. Wolfdog'lar 8 bin liradan, Pomeryanlar 10 bin liradan, Lagotto Romagnololar ise 4 bin liradan başlıyor. Yetiştirdiğimiz köpeklerin yavru fiyatları bu şekilde. Özellikle Tibet mastifleri büyüdükçe değerlenen, fiyatı artan köpeklerdendir. Bunların yetişkinlerinin fiyatı 200 bin liraya kadar çıkıyor" diye konuştu.

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Servet değerindeki köpekleri yetiştirilip yurt dışına satılıyorServet değerindeki köpekleri yetiştirilip yurt dışına satılıyorServet değerindeki köpekleri yetiştirilip yurt dışına satılıyorServet değerindeki köpekleri yetiştirilip yurt dışına satılıyor

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