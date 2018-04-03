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Servet dizisi ne zaman başlayacak? Yayın tarihi açıklandı

DİZİ HABERLERİ  | 03.04.2018 23:04 | Son Güncelleme

Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Servet'in yayın günü belli oldu. 13 Nisan Cuma akşamı ekran yolculuğuna başlayacak olan Servet, iddialı kadrosuyla dikkat çekiyor.

Servet dizisi ne zaman başlayacak? Yayın tarihi açıklandı

Yapımını Ortaks Yapım’ın gerçekleştirdiği, yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel’in üstlendiği, proje tasarımını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadehoturuyor.

Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli, Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi güçlü isimler de yer alıyor.

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