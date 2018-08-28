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SERVET KABAKLI TÜRKİSTAN AŞEVİ'NDE DUALARLA ANILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 22:57 | Son Güncelleme

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanlarından ve gazeteci yazar merhum Servet Kabaklı, ölümünün 3.

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)
Türk Edebiyatı Vakfı Başkanlarından ve gazeteci yazar merhum Servet Kabaklı, ölümünün 3. yıl dönümünde Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Türkistan Aşevi'nde ailesi ve sevenleri tarafından dualarla anıldı.
Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Türkistan Aşevi'nde saat 20.00'de düzenlenen anma programına Servet Kabaklı'nın eşi Muhterem Kabaklı, oğlu Ahmet Burak Kabaklı, gelini Ayşe Melek Kabaklı katıldı. Törene gelenler arasında Servet Kabaklı'nın uzun süre hizmet verdiği ve başkanlığını yürüttüğü Türk Edebiyatı Vakfı'nın üyeleriyle, basın camiasından dostları da yer aldı. Aşevinde yapılan anma programında Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Anma programının sonunda ise konuklara etli pilav ikram edildi.

"TARİFİ İMKANSIZ BİR ÜÇ YIL"
Onu anmak için burada olduklarını söyleyen Servet Kabaklı'nın oğlu Ahmet Burak Kabaklı, "Ölümünün 3. devriyesinde merhum babam Servet Kabaklı'nın seniyeyi devriyesinde Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Bütün sevenlerine oğlu olarak çok teşekkür ediyorum. Tarifi imkansız bir üç yıl. Onsuz bir üç yıl. Allahtan rahmet diliyorum. Yokluğu tabi ki de hissedildi. Kendisi Türk kültür fikir sanat hayatının fikir taşlarından biriydi. Türk edebiyatını Türk kültürünü sırtlanmıştı. Her konuda önce bir Aile babası olarak sonrasında bir nefer olarak yokluğunu hissettik" dedi.

"SANKİ ÇIKIP GELECEKMİŞ GİBİ"
Servet Kabaklı'nın o dönemde Türk Edibiyat Vakfı'nın bütün işlerine koşuşturduğunu belirten Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Yabuloğlu, " Türk dünyasını, Türk milletini, Türkiye'ye birinci elden tanıtan bir insan olmuştur. Allah rahmet eylesin. Bugün 3. yıldönümü aramızdan ayrılalı. Halen onu yaşıyor gibi hissediyoruz. Sanki çıkıp gelecekmiş gibi geliyor. Ölmüş gibi değil. Hala onu hissediyorum. En önemlisi öldükten sonrada yaşıyor gibi olabiliyorsanız ne mutlu. Hayatta Servet abi gibi kavga dövüş etse de başına bir şey gelse de hemen koşup yanına duran bir insan. Öyle olmak gerekiyor demek ki" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü
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-Anma programına katılanlardan görüntü
-Kuran-ı Kerim ve dualar okunması
-Servet Kabaklı'nın oğlu Ahmet Burak Kabaklı röp
-Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Yabuloğlu röp
-Genel ve detaylar

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