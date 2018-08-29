HABER

SERVET KABAKLI TÜRKİSTAN AŞEVİ'NDE DUALARLA ANILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 07:55 | Son Güncelleme

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanlarından ve gazeteci yazar merhum Servet Kabaklı, ölümünün 3.

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)
Türk Edebiyatı Vakfı Başkanlarından ve gazeteci yazar merhum Servet Kabaklı, ölümünün 3. yıl dönümünde Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Türkistan Aşevi'nde ailesi ve sevenleri tarafından dualarla anıldı.
Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Türkistan Aşevi'nde saat 20.00'de düzenlenen anma programına Servet Kabaklı'nın eşi Muhterem Kabaklı, oğlu Ahmet Burak Kabaklı, gelini Ayşe Melek Kabaklı katıldı. Törene gelenler arasında Servet Kabaklı'nın uzun süre hizmet verdiği ve başkanlığını yürüttüğü Türk Edebiyatı Vakfı'nın üyeleriyle, basın camiasından dostları da yer aldı. Aşevinde yapılan anma programında Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Anma programının sonunda ise konuklara etli pilav ikram edildi.

"TARİFİ İMKANSIZ BİR ÜÇ YIL"
Onu anmak için burada olduklarını söyleyen Servet Kabaklı'nın oğlu Ahmet Burak Kabaklı, "Ölümünün 3. devriyesinde merhum babam Servet Kabaklı'nın seniyeyi devriyesinde Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Bütün sevenlerine oğlu olarak çok teşekkür ediyorum. Tarifi imkansız bir üç yıl. Onsuz bir üç yıl. Allahtan rahmet diliyorum. Yokluğu tabi ki de hissedildi. Kendisi Türk kültür fikir sanat hayatının fikir taşlarından biriydi. Türk edebiyatını Türk kültürünü sırtlanmıştı. Her konuda önce bir Aile babası olarak sonrasında bir nefer olarak yokluğunu hissettik" dedi.

"SANKİ ÇIKIP GELECEKMİŞ GİBİ"
Servet Kabaklı'nın o dönemde Türk Edibiyat Vakfı'nın bütün işlerine koşuşturduğunu belirten Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Yabuloğlu, " Türk dünyasını, Türk milletini, Türkiye'ye birinci elden tanıtan bir insan olmuştur. Allah rahmet eylesin. Bugün 3. yıldönümü aramızdan ayrılalı. Halen onu yaşıyor gibi hissediyoruz. Sanki çıkıp gelecekmiş gibi geliyor. Ölmüş gibi değil. Hala onu hissediyorum. En önemlisi öldükten sonrada yaşıyor gibi olabiliyorsanız ne mutlu. Hayatta Servet abi gibi kavga dövüş etse de başına bir şey gelse de hemen koşup yanına duran bir insan. Öyle olmak gerekiyor demek ki" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü
-----------------
-Anma programına katılanlardan görüntü
-Kuran-ı Kerim ve dualar okunması
-Servet Kabaklı'nın oğlu Ahmet Burak Kabaklı röp
-Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Yabuloğlu röp
-Genel ve detaylar

28.08.2018 - 23.03 Haber Kodu : 180828189

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktıRahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı
Bahisbank şoku! Binlerce mağdur varBahisbank şoku! Binlerce mağdur var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Yoldaki 42 bin TL'yi kimse almadı

Yoldaki 42 bin TL'yi kimse almadı

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Tuvana Türkay, Ahmet Kural’la aşk yaşayacak

Tuvana Türkay, Ahmet Kural’la aşk yaşayacak

Röntgen odasında kanlı infaz

Röntgen odasında kanlı infaz

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

İlginizi Çekebilir

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...

Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...

Şans Topu sonuçları 29 Ağustos / Milli Piyango 898. hafta Şans Topu sonucu (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 29 Ağustos / Milli Piyango 898. hafta Şans Topu sonucu (MPİ canlı çekiliş)

Rus turistleri taşıyan midibüse tır çarptı: 11'i turist 13 yaralı

Rus turistleri taşıyan midibüse tır çarptı: 11'i turist 13 yaralı

Sayısal Loto sonuçları 29 Ağustos - Milli Piyango 1144. Sayısal Loto çekilişi sonucu (MPİ canlı çekiliş izle)

Sayısal Loto sonuçları 29 Ağustos - Milli Piyango 1144. Sayısal Loto çekilişi sonucu (MPİ canlı çekiliş izle)

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Bahisbank şoku! Binlerce mağdur var

Bahisbank şoku! Binlerce mağdur var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.