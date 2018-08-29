SERVET KABAKLI TÜRKİSTAN AŞEVİ'NDE DUALARLA ANILDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanlarından ve gazeteci yazar merhum Servet Kabaklı, ölümünün 3. yıl dönümünde Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Türkistan Aşevi'nde ailesi ve sevenleri tarafından dualarla anıldı.

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Türkistan Aşevi'nde saat 20.00'de düzenlenen anma programına Servet Kabaklı'nın eşi Muhterem Kabaklı, oğlu Ahmet Burak Kabaklı, gelini Ayşe Melek Kabaklı katıldı. Törene gelenler arasında Servet Kabaklı'nın uzun süre hizmet verdiği ve başkanlığını yürüttüğü Türk Edebiyatı Vakfı'nın üyeleriyle, basın camiasından dostları da yer aldı. Aşevinde yapılan anma programında Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Anma programının sonunda ise konuklara etli pilav ikram edildi.

"TARİFİ İMKANSIZ BİR ÜÇ YIL"

Onu anmak için burada olduklarını söyleyen Servet Kabaklı'nın oğlu Ahmet Burak Kabaklı, "Ölümünün 3. devriyesinde merhum babam Servet Kabaklı'nın seniyeyi devriyesinde Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Bütün sevenlerine oğlu olarak çok teşekkür ediyorum. Tarifi imkansız bir üç yıl. Onsuz bir üç yıl. Allahtan rahmet diliyorum. Yokluğu tabi ki de hissedildi. Kendisi Türk kültür fikir sanat hayatının fikir taşlarından biriydi. Türk edebiyatını Türk kültürünü sırtlanmıştı. Her konuda önce bir Aile babası olarak sonrasında bir nefer olarak yokluğunu hissettik" dedi.