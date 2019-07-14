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Servet, yaşam mücadelesini kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 21:04 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu kaza yerinde yapılan kalp masajı ile hayata döndürülen Servet Balcı (11), iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Servet, yaşam mücadelesini kaybetti

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu kaza yerinde yapılan kalp masajı ile hayata döndürülen Servet Balcı (11), iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, önceki gün Ereğli-Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Burhan K. (50) yönetimindeki 67 SA 096 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Servet Balcı'ya çarptı. Servet Balcı'nın duran kalbi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu çalıştırıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Servet Balcı, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Servet Balcı, bugün ikindi namazının ardından Devrek ilçesine bağlı Eğerci köyünde toprağa verildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Burhan K. ise sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Servet, yaşam mücadelesini kaybettiServet, yaşam mücadelesini kaybettiServet, yaşam mücadelesini kaybetti

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