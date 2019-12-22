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Servet'e çarpıp, ölümüne neden olan sürücü serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 16:44 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, üst geçidi kullanmayarak, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversiteli Servet Abracı'ya (19) hafif ticari araçla çarpıp, ölümüne neden olan Erkan Şimşek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abracı'nın cenazesi ise memleketi Batman'a gönderildi.

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da, üst geçidi kullanmayarak, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversiteli Servet Abracı'ya (19) hafif ticari araçla çarpıp, ölümüne neden olan Erkan Şimşek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abracı'nın cenazesi ise memleketi Batman'a gönderildi.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, merkez Aziziye ilçesindeki Nurettin Topçu Öğrenci Yurdu'nun önünde meydana geldi. İddiaya göre yurttan çıkıp, üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Servet Abracı'ya, Erzurum'dan Aziziye yönüne giden Erkan Şimşek yönetimindeki 25 DZ 604 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada yola savrulan Abracı, yaşamını yitirdi. Abracı'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kaza sonrası sürücü Şimşek, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Şimşek, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Üniversiteli Servet Abracı'nın cenazesi ise bugün memleketi Batman'a kara yoluyla götürüldü.

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