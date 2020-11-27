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  4. Serveti dudak uçuklatıyor! Matild Manukyan'ın miras davasıyla ilgili yeni gelişme

Serveti dudak uçuklatıyor! Matild Manukyan'ın miras davasıyla ilgili yeni gelişme

27.11.2020 16:52 | Son Güncelleme:
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Serveti dudak uçuklatıyor! Matild Manukyan'ın miras davasıyla ilgili yeni gelişme

Eski vergi rekortmeni olan ve 'genelev kraliçesi' olarak tanınan Matild Manukyan'ın mirasına ortak olmak isteyen 36 akrabasının avukatı Oktay Köse, Manukyan’ın 1943 yılında Aram Çilingir ile boşanmak için açtığı davaya ait kararın ellerine geçtiğini ve Manukyan’ın çocuğunun olmadığının belgede göründüğünü söyledi. Avukat Köse, belgenin 36 kişinin mirasta hak sahibi olduğunu kanıtladığını belirtti.

Eski vergi rekortmenlerinden olan ve ‘genelev kraliçesi’ olarak tanınan Matild Manukyan'ın milyonlarca lira değerindeki mirasıyla ilgili görülen davada önemli bir gelişme yaşandı. Mirasta tek hak sahibi olan Kerope Çilingir'in, gerçekte Manukyan'ın oğlu olmadığını ileri süren Manukyan'ın 36 akrabası, İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde nüfus kayıtlarının düzeltilmesi amacıyla dava açtı. Davacıların avukatlarından Kocaeli Barosu'na kayıtlı avukat Oktay Köse, tüm davanın seyrini değiştirecek bir belgeye ulaştı. İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 25 Şubat 1943 tarihli Aram Çilingir ile Matild Manukyan'ın boşanmasına ilişkin davanın karar tutanağına ulaşan avukat Köse, belgede Matild Manukyan ile Aram Çilingir'in bir çocuğunun olmadığının belirtildiğini, dolayısıyla belgenin miras davasının seyrini değiştireceğini söyledi. Belgenin ortaya çıkması ile birlikte, İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından nüfus kayıtlarının idari yollarla düzeltilebileceği belirtilerek, dava usulen reddedildi.

'BU DAVANIN GİDİŞATINI ETKİLEYECEK'

Miras davasının gidişatı hakkında konuşan avukat Oktay Köse, "Hepimizin ve kamuoyunun yakından ismini tanıdığı, bildiği Matild Manukyan'ın bilmediğimiz bir hikayesi olduğu iddiasıyla yola çıktık ve mirasçıları olduğunu düşündüğümüz, ellerinde bunu kanıtlayacak belgesi olan 36 kişi adına bir dava açtık. Bu, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi, hatalı olan kayıtların doğru hale getirilmesi ve mirasın gerçek sahipleri adına geçmesini sağlamaya yönelik olan davalardı. Bu 2 davamız halen devam etmekle birlikte, dün itibariyle çok önemli bir gelişme oldu. Bu davanın gidişatını etkileyecek, değiştirecek ve sonuçlandıracak bir duruma işaret ediyor. Matild hanımın 1943 yılında boşandığını nüfus kayıtlarından biliyorduk. Ancak boşanma kararını çok uzun uğraşlara rağmen, bir türlü ne biz ne de mahkeme bulamamıştı. Çok eski bir karar olması sebebiyle, Sultanahmet Adliyesi'nin taşınmasından kaynaklı bazı sorunlarla bu kararın, dosyanın kaybolmuş olabileceğini düşünmüştük. Ancak dün itibariyle önemli bir gelişme oldu. Bu gelişme, bugüne kadar bizim ileri sürdüğümüz iddiaları birebir doğrulayacak. Bu gelişme, mahkeme kararının ortaya çıkması ile gerçekleşti" dedi.

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‘36 KİŞİNİN MİRASTA HAK SAHİBİ OLDUĞUNU KANITLAYAN ÇOK ÖNEMLİ BİR BELGE’

Ulaştıkları belgenin Matild Manukyan'ın geçmişi hakkındaki birçok soru işaretini giderdiğini söyleyen avukat Köse, "Bu mahkeme kararına göre, yani 1943 yılında Matild hanımın eşi Aram Çilingir'den boşanmasına yönelik olarak açtığı davanın gerekçeli kararının bir fotokopisi elimize geçti. Bu kararda, Matild Manukyan'ın bir çocuğunun olmadığı, boşanmanın bu şekilde gerçekleştiği ve daha da önemlisi bizim iddia ettiğimiz şekilde, gerçek anne ve babasının Fransa'da bulunduğu, kendisinin bir Fransa vatandaşı olup, doğumunun Paris'te gerçekleştiğini doğrulayan kayıtlar elimize geçti. Bu kayıtları mahkemeye sunduk. Sayın mahkeme dikkatle değerlendirdi. Artık bu nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ihtiyaç kalmadığı, bunu artık idari yoldan düzeltebileceğimiz şeklinde bir görüş beyan etti mahkeme. Bu, artık bizim iddialarımızın doğrulandığı ve müvekkilliğini yaptığım 36 kişinin artık mirasta hak sahibi olduğunu kanıtlayan çok önemli bir belgedir. Bundan sonra artık mal varlığının kontrolünü sağlamak ve doğru kişilerin eline geçmesini sağlamak adına yasal süreci hızlı bir şekilde devam ettirip, inşallah en yakın zamanda neticeyi alacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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