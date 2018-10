Servetini kaybedince kanser hastası annesinin evini yaktı

3 / 6 "Her şeyim yandı"

Feride A., her şeyini kaybeden oğlunun psikolojisinin bozulduğunu, kendisine şiddet uyguladığını belirterek, son 6 ayda Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Müdürlüğü gibi aklına gelen bütün devlet kurumlarına başvurup, dilekçeler verdiğini anlattı. Feride A., "Tedavi için gönüllü yatması gerektiğini söylediler ama gönüllü yatıramadık. Psikoloji bozuk olduğundan her gün para istedi. Vermediğimde çıldırıyordu, beni dövüyordu. Komşularda kalıyordum, can güvenliğim yoktu. Evi yaktığında da komşulara sığındım. Ben yaşlı ve hasta birisiyim. Çeşitli hastalıklarım var ve meme kanseriyim, gücüm yok. Devlet bana sahip çıksın. Valiyle ağlayarak, konuştum yardım istedim. 'Benim kimsem yok' dedim, 'Hastayım' dedim. Anlatamadım, her şeyim yandı. Başımı sokacak ev istiyorum" dedi.