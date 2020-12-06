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Servetle birlikte yakalandılar, suçlamaları reddettiler

06.12.2020 12:12 | Son Güncelleme:
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İzmir’de kurdukları çağrı merkezleriyle 23 Alman vatandaşını dolandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 39 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

İzmir’de kurdukları çağrı merkezleriyle 23 Alman vatandaşını dolandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 39 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Örgüt lideri Amar Sun da dahil olmak üzere şüphelilerin büyük çoğunluğunun suçlamaları reddettikleri öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 23 Alman vatandaşının dolandırılması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, savcılığın talimatıyla polis, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen suç örgütüne yönelik, İzmir’deki 48 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek aralarında örgüt lideri Amar Sun ve yöneticilerinin de olduğu 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık yapılarak elde edildiği değerlendirilen 1.5 milyon euro, 200 bin dolar ve 150 bin TL, 5 kilo altın, 25 kol saati, ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi.
Yaklaşık 6 aylık takibin ardından gözaltına alınan 39 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Aralarında örgüt lideri Amar Sun’ın da olduğu şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildikleri sırada sessizliklerini korudu.

Suçlamaları reddetti
Öte yandan, örgüt lideri Amar Sun’ın Almanya’da dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin detayları da ortaya çıktı. Örgüt lideri Amar Sun da dahil olmak üzere şüphelilerin büyük çoğunluğunun suçlamaları reddettikleri öğrenildi.

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