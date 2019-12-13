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Servi Erdemoğlu Camii ibadete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 16:47 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te Erdemoğlu ailesince yaptırılan 4 bin 500 kişilik Servi Erdemoğlu Camii, törenle ibadete açıldı.

Kadir GÜNEŞ- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te Erdemoğlu ailesince yaptırılan 4 bin 500 kişilik Servi Erdemoğlu Camii, törenle ibadete açıldı.
Cami açılışı için düzenlenen programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, ilçe belediye başkanları, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu ve vatandaşlar katıldı. 8 bin metrekare alana kurulu, Osmanlı mimarisinden izler taşıyan caminin içerisindeki tavan süsleme ve bezemelerinin Türkiye'de konusunda uzman kişiler tarafından altın işleme olarak yapıldığı belirtildi.
Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, caminin yapımında çok özenli çalışıldığını söyleyerek, "Bu cami annemizin isteği üzerine yapılmıştır. Cami, taziye evi ve Kur'an kursu yapımında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan kentimize yakışır bir eser inşa etmeye çalıştık. İçerisindeki tavan süsleme ve bezemeleri Türkiye'de konusunda uzman kişiler tarafından altın işleme olarak yapılmıştır. Biz bu eserin şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra Gaziantep'e gelen yerli yabancı tüm turistlerin de gezebileceği ve ibadet edebileceği bir eser olarak düşündük ve ona göre yaptık. Ülkemize, devletimize, milletimize ve bayrağımıza sahip çıkmak babamızın bize verdiği emirdir. Bu yolda devam ediyoruz" dedi
Vali Davut Gül ise, eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, ''Osmanlı mimarisinden izler taşıyan, tavan ve duvar süslemeleriyle farklı bir iç dekora sahip camide aynı anda 4 bin 500 kişinin namaz kılacağı açık ve kapalı alan bulunduğu belirtiliyor. Gaziantep'e böyle güzel eserler yakışıyor. Hayırsever ailelerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz'' diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin de ''Şehrim adına ve ülkem adına böyle bir eser kazandırıldığı için çok mutluyum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok güzel bir eser olmuş'' dedi.
Öte yandan, törenle açılışı yapılan camide ilk cuma namazı kılındı.

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