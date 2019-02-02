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Servis aracı içinde ısınmak isterken canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 12:09 | Son Güncelleme

Fatih’te bir şoför otoparka park ettiği servis aracı içerisinde yaktığı piknik tüpünün sönmesi üzerine iddiaya göre gazdan zehirlenerek öldü.

Fatih’te bir şoför otoparka park ettiği servis aracı içerisinde yaktığı piknik tüpünün sönmesi üzerine iddiaya göre gazdan zehirlenerek öldü. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine cansız bedenine ulaşılan talihsiz şoförün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Çakır’ın kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrası belirlenecek.
Olay, saat 10.00 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Yenikapı Miting Alanı’nda bulunan otopark içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nevzat Çakır 34 HM 0170 plakalı servis aracını Yenikapı Miting Alanı’nın otoparkına park etti. Araç içerisinde üşüyen Çakır, ısınmak amacıyla piknik tüpü yaktı. Bir süre kendisinden haber alamayan iş arkadaşları Çakır’ın aracının otoparkta olduğunu tespit edince aracın yanına giderek kapısını açmaya çalıştı ancak başaralı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapısı açılmayan aracın kelebek camını kırarak içeri girdiğinde araç içerisinde yoğun gaz kokusu olduğunu tespit etti. Bunun üzerine aracın bulunduğu alana polis ekipleri istenildi.

Yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi
Olay yerine gelen polis ekipleri araç içerisinde yaptıkları inceleme sonucundan Çakır’ın ısınmak amacıyla yaktığı piknik tüpünden zehirlenmiş olabileceğini ihtimali üzerinde durdu. Olayın gerçekleştiği yerde yapılan savcının incelemeleri sonrasında Nevzat Çakır’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Öte yandan acı haberi alan Çakır’ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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