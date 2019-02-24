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Servis aracı ile cipin çarpışma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

  SULTANBEYLİ'de servis aracı ile cip çarpıştı.

Servis aracı ile cipin çarpışma anı kamerada

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL, (DHA) SULTANBEYLİ'de servis aracı ile cip çarpıştı. Çarpışma sonrası şoka giren servis aracının sürücüsü geri geri giderek iki araca çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Sultanbeyli Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ali K.'nın yönetimindeki okul servisi, Abdulkadir Udeh Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada hızla gelen cip ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından şoka girerek geri geri giden servis minibüsü sürücüsü, park halindeki 2 araca çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

Servis aracı ile cipin çarpışma anı kameradaServis aracı ile cipin çarpışma anı kameradaServis aracı ile cipin çarpışma anı kameradaServis aracı ile cipin çarpışma anı kamerada

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