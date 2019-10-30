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Servis aracı kaldırımda yürüyen öğrencilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 13:19 | Son Güncelleme

Servis aracı kaldırımda yürüyen öğrencilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, servis aracının çarptığı iki lise öğrencisinden biri öldü, diğeri yaralandı.

M.A. yönetimindeki 16 S 1781 plakalı minibüs, Bademli Mahallesi'nde Emek Yağ Fabrikası önünde kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen öğrenciler İskender Şimşek (15) ve Arda Üzmez'e (15) çarptı.

Kazada, olay yeri yakınındaki kolejin 10. sınıfında öğrenim gören iki çocuk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Üzmez'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü M.A. ise Mudanya Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

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Bursa Kaldırım Kaza kolej Mudanya öğrenci servis aracı trafik kazası yaya

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