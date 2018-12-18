Servis aracı köprülü kavşaktan alt yola uçtu: 1 yaralı

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan servis aracı, alt yola uçtu. Kazada sürücü Özkan Sevinç yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Hikmet Şahin köprülü kavşağında meydana geldi. Özkan Sevinç (22) yönetimindeki 16 PT 150 plakalı servis aracı, iddaya göre kavşağa hızlı girdi.Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği servis aracı alt yola uçtu, yol kenarındaki kanalda yan yattı. Kazayı gören kırsal Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, araç içinde sıkışan Sevinç'i çıkartarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazada yaralı Sevinç'i sıkıştığı yerden çıkaran Hasan Ayar, "Geçiyordum, baktım araç aşağı düşmüş. Ben de durdum, hemen inip aşağıya baktım şoförün sağlık durumu iyi. O da bana biraz destek verdi. Çektim, çıkardım yukarıya" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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