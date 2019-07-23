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Servis aracı park halindeki araçları biçti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 12:08 | Son Güncelleme

Karabük’te şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu servis aracı park halindeki 2 otomobile çarptı.

Karabük’te şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu servis aracı park halindeki 2 otomobile çarptı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada servis aracının arkasından koşarak binmeye çalışan sürücü yerde sürüklenerek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, merkeze bağlı 75 Yıl Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, KARDEMİR’e işçi servisi çeken Abdullah E., idaresindeki 78 S 0115 plakalı servis aracını çalıştırdıktan sonra araçtan aşağıya indi. Bu sırada kompresörleri hava dolan ve el freni çekilmeyen servis aracı bir anda hareket etmeye başladı. Aracın hareket ettiğini fark eden sürücü Abdullah E. rampa aşağıya yönelen servis aracının peşinden koşarak açık olan kapısından binmeye çalıştığı sırada düşerek yaralandı. Bu sırada servis aracı apartman önünde park halinde olan iki otomobile çarparak durdu. Otomobillerin büyük hasar aldığı kazada düşerek yaralanan sürücü çağrılan ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağlayan oğlunu yenisini alırız diye teselli etti
Yaşanan kaza sonrası hasar alan otomobillerini görerek ağlayan küçük çocuğu babası teselli etmeye çalıştı. Oğluna sarılarak ‘Niye ağlıyorsun oğlum, ben sana yine alırım’ diyerek teselli etmeye çalıştı.

Servis aracı park halindeki araçları biçti

Servis aracı park halindeki araçları biçti

Servis aracı park halindeki araçları biçti

Servis aracı park halindeki araçları biçti

Servis aracı park halindeki araçları biçti

Servis aracı park halindeki araçları biçti

Servis aracı park halindeki araçları biçti

Servis aracı park halindeki araçları biçti

Servis aracı park halindeki araçları biçti

Servis aracı park halindeki araçları biçti

Servis aracı park halindeki araçları biçti

Servis aracı park halindeki araçları biçti

Servis aracı park halindeki araçları biçti

Servis aracı park halindeki araçları biçti

Servis aracı park halindeki araçları biçti
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