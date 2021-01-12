HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Servis aracına taktırdıkları ışıklar yüzünden ceza yedi, polis 3 gün mühlet verdi

Servis aracına taktırdıkları ışıklar yüzünden ceza yedi, polis 3 gün mühlet verdi

12.01.2021 18:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapılan denetimler sırasında trafik ekipleri, fazla ışık donanımı bulunduran servis aracının sürücüsüne 652 TL keserek, ışıkları sökmesi için 3 gün mühlet verdi.Trafik ekipleri, Orhaniye Mahallesi Çardak Camii kavşağında denetim yaptıkları sırada Cüneyt K.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapılan denetimler sırasında trafik ekipleri, fazla ışık donanımı bulunduran servis aracının sürücüsüne 652 TL keserek, ışıkları sökmesi için 3 gün mühlet verdi.
Trafik ekipleri, Orhaniye Mahallesi Çardak Camii kavşağında denetim yaptıkları sırada Cüneyt K. idaresindeki servis aracını durdurdu. Ekipler çok sayıda ışık donanımın olduğunu gördü. Bunun üzerine sürücü ikaz ederek bu şekilde trafikte seyretmesinin yasak olduğunu belirten trafik ekipleri, sürücüye 652 TL ceza kesti. Servis sürücüsüne 3 gün mühlet tanıyan ekipler bu süre zarfında fazla olan ışık donanımını iptal etmesini istediler. Sürücü daha sonra yoluna devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
İstanbul'da 'yağmur' trafiği! Yoğunluk yüzde 80İstanbul'da 'yağmur' trafiği! Yoğunluk yüzde 80
Kandaki WBC değeri Nedir? WBC değeri ne olması gerekir?Kandaki WBC değeri Nedir? WBC değeri ne olması gerekir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Çin aşısı Brezilya'daki deneylerde yüzde 60'ın altında etkinlik gösterdi

Çin aşısı Brezilya'daki deneylerde yüzde 60'ın altında etkinlik gösterdi

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'aşı' uygulaması

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'aşı' uygulaması

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Cesur elbise yine onun için ortaya çıktı

Cesur elbise yine onun için ortaya çıktı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

12 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Ocak koronavirüs tablosu

İstanbul'da yağmur trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 80

İstanbul'da 'yağmur' trafiği! Yoğunluk yüzde 80

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Elektrik kesintisi listesi 13 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

13 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

10 çocuğunun annesini döverek öldüren sanığın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

10 çocuğunun annesini döverek öldüren sanığın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.