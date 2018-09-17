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Servis aracında unutulan Alperen'in ölümünde 3 müdür için de dava açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 18:53 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitiren Alperen Sakin'in (3) ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ile şube müdürleri Hüseyin Buldu ve Şener Şan hakkında da görevi ihmalden dava açıldı.

Servis aracında unutulan Alperen'in ölümünde 3 müdür için de dava açıldı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitiren Alperen Sakin'in (3) ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ile şube müdürleri Hüseyin Buldu ve Şener Şan hakkında da görevi ihmalden dava açıldı. Alperen Sakin'in ölümünde sorumluluğu olduğu gerekçesiyle yargılanan 6 sanık, 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmış, anaokulu öğretmenlerinden Nurcan A. hakkında da ihmali olduğu gerekçesiyle dava açılmıştı.
Çiğli'nin Köyiçi Mahallesi'nde, 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis sürücüsü Taner İ. (47) ile rehber personel D.K.'ya (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk yaşamını yitirdi.
Olayın ardından 6 sanık hakkında 'taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek' suçlarından dava açıldı. 19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında, Alperen'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle ile sanıklardan Taner İ.'ye 9 yıl, servis hostesi Dilara K.'ya 9 yıl, servis sürücüsü Taner İ.'nin eşi ve aynı zamanda anaokulunun sahibi olan Yurdagül İ.'ye 5 yıl, Arzu G.'ye 6 yıl, Bekir G.'ye 5 yıl, Ahmet S.'ye 5 yıl hapis cezası verildi. Bu arada, ceza alan sanıklar arasında bulunmayan anaokulu öğretmenlerinden Nurcan A. hakkında da ihmali olduğu gerekçesiyle dava açılmıştı.
ÜÇ KİŞİYE DAHA DAVA AÇILDI
Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ile şube müdürleri Hüseyin Buldu ve Şener Şan hakkında da görevi ihmalden soruşturma açıldı. Ancak Çiğli Kaymakamlığı devlet memuru olan üç isim için soruşturma izni vermedi. Savcılığın itirazda bulunduğu İdare Mahkemesi, Kaymakamlığın bu yöndeki kararını kaldırdı. Bunun üzerine, savcılık üç isim hakkında da görevi ihmal suçundan dava açtı. Mesut Uğurlu ile Hüseyin Buldu ve Şener Şan'ın da Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacakları öğrenildi.

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Servis aracında unutulan Alperen'in ölümünde 3 müdür için de dava açıldıServis aracında unutulan Alperen'in ölümünde 3 müdür için de dava açıldı

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