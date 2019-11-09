HABER

Servis aracında unutulup, kaybolan çocuğu polis buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 18:47 | Son Güncelleme

BURSA'da, anaokuluna gitmek için bindiği servis minibüsünde unutulup, kapısı açık bırakılan araçtan inerek kaybolan 4 yaşındaki S.K.

Servis aracında unutulup, kaybolan çocuğu polis buldu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, anaokuluna gitmek için bindiği servis minibüsünde unutulup, kapısı açık bırakılan araçtan inerek kaybolan 4 yaşındaki S.K. adlı çocuk, polis tarafından bulundu.
Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde oturan S.K, önceki gün anaokuluna gitmesi için ailesi tarafından servis minibüsüne bindirildi. İddiaya göre, servisin içinde uyuyakalan çocuk anaokuluna gelindiğinde araçtan inmedi. Küçük çocuğun uyuduğunu fark etmeyen servis şoförü S.İ. ile servis görevlisi S.A, aracı bir sonraki servis hareketine kadar beklemek üzere Soğanlı Mahallesi'ndeki bir sokağa park etti. Havalanması için minibüsün kapılarını açan şoför, servis aracının yanından uzaklaştı. Bir sre sonra uyanan S.K, araçtan inerek sokakta dolaşmaya başladı. Çocuğu gören polisler, ekip aracına bindirerek emniyete götürdü.
S.K.'nın sürekli ağlaması nedeniyle iletişime geçemeyen polisler, bölgedeki anaokullarını araştırdı. Bir anaokulunun öğrencilerinden birinin sabah okula gelmediğini belirtmesi üzerine, S.K.'nin ailesine ulaşıldı. Ekipler, çocuğu annesine teslim etti. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatı üzerine servis şoförü S.İ, servis görevlisi S.A. ve okulun kurucu üyesi A.A.'yı ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNEREda Ece'den öpüşme itirafıEda Ece'den öpüşme itirafı
İstanbul'da "Güven huzur-6" denetimleriİstanbul'da "Güven huzur-6" denetimleri
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı Türkiye'de (4)Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı Türkiye'de (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Bakan Varank güzel haberi verdi: Tırmanıyoruz

Bakan Varank güzel haberi verdi: Tırmanıyoruz

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Ortalık karıştı! Tekme tokat meydan dayağı

Ortalık karıştı! Tekme tokat meydan dayağı

’Eşek şakası’ itfaiyede bitti

’Eşek şakası’ itfaiyede bitti

Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 10 Kasım mesajı

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 10 Kasım mesajı

Bir anda ortaya çıktılar, herkes telefonlarına sarıldı

Bir anda ortaya çıktılar, herkes telefonlarına sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.