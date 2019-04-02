HABER

Servis aracının çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 17:18 | Son Güncelleme

Sakarya’nınn Hendek ilçesinde servis minibüsün çarptığı 3 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybetti.Kaza, Hendek ilçesi Dereköy mevkisinde meydana geldi.

Sakarya’nınn Hendek ilçesinde servis minibüsün çarptığı 3 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybetti.
Kaza, Hendek ilçesi Dereköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.Ç. idaresindeki 34 ADE 795 plakalı minibüs, Tepe Sokak’ta bir öğrenciyi indirdiği sırada 3 yaşındaki Koray Sefa Günaydın isimli bir çocuk servis aracının önüne geçti. Servis sürücüsünün görmediği çocuğa da minibüs çarptı. Kaza sonrası vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay yerinde yapılan incelemede 3 yaşındaki Günaydın’ın cansız bedeni Ferizli Devlet Hastanesine kaldırılırken, sürücü A.Ç. gözaltına alındı.

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Rize'de silah kaçakçığı operasyonu: 4 tutuklamaRize'de silah kaçakçığı operasyonu: 4 tutuklama
Tekirdağ’da ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ etkinliğiTekirdağ’da ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ etkinliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.