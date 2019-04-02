Servis aracının çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti

Sakarya’nınn Hendek ilçesinde servis minibüsün çarptığı 3 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Hendek ilçesi Dereköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.Ç. idaresindeki 34 ADE 795 plakalı minibüs, Tepe Sokak’ta bir öğrenciyi indirdiği sırada 3 yaşındaki Koray Sefa Günaydın isimli bir çocuk servis aracının önüne geçti. Servis sürücüsünün görmediği çocuğa da minibüs çarptı. Kaza sonrası vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemede 3 yaşındaki Günaydın’ın cansız bedeni Ferizli Devlet Hastanesine kaldırılırken, sürücü A.Ç. gözaltına alındı.

