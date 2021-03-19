Servis aracının çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

Adana’nın Kozan ilçesinde okula gitmek için evden çıkan 10 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi İsmail Efe Demiryürek, servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, kaza, sabah 08.00 sularında Ağlıboğaz Mahallesi Ağlıboğaz Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Şehit Murat Özkozanoğlu İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi İsmail Efe Demiryürek (10) okula gitmek için evlerinden çıktı. Evin yakınında bulunan bakkaldan meyve suyu aldıktan sonra yoluna devam ettiği esnada küçük çocuğa, Mehmet G. yönetimindeki 01 ADB 767 plakalı özel öğrenci servis aracı çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan çocuk çevredeki vatandaşların yardımı ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail Efe Demiryürek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük Efe’nin bakkaldan son aldığı meyve suyu ile yolun karşısına geçerken servis aracının çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Servis aracındaki öğrencilerin başka servis aracına alınarak okullara gönderildiği öğrenildi. Sürücü Mehmet G. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Acı haberi alan küçük çocuğun ailesi de devlet hastanesine gelerek sinir krizleri geçirdi.

Öte yandan, 10 yaşındaki İsmail Efe Demiryürek’in babası Ramazan Demiryürek’in ise 8 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

