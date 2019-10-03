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Servis aracının geldiğini görüp uzaktan kumanda ile bombayı patlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 10:32 | Son Güncelleme

Adana’da özel harekat polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenledikten sonra Eskişehir’de düzenlenen operasyonda öldürülen MLKP’li iki teröristin, saldırıda çiviyle güçlendirilmiş patlayıcı kullandıkları ve bunu bisiklete yerleştirip uzaktan kumandayla patlattığı belirlendi.Adana’da 25 Eylül Çarşamba günü, bombalı terör saldırısı gerçekleştiren ve 1 Ekim’de Eskişehir’de sahte kimlikle kiraladıkları Büyükdere Mahallesi Ermutlu Sokağı’ndaki hücre evinde etkisiz hale getirilen örgüt üyesi Fırat Şeran (31) ve Ozan Sökmen (28) ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.Polis bombalı saldırıdan sonra, 4 kilometrelik alanda yüzlerce kamera izleyerek bombayı koyup patlatan kişilerin kim olduğunu belirledi.

Adana’da özel harekat polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenledikten sonra Eskişehir’de düzenlenen operasyonda öldürülen MLKP’li iki teröristin, saldırıda çiviyle güçlendirilmiş patlayıcı kullandıkları ve bunu bisiklete yerleştirip uzaktan kumandayla patlattığı belirlendi.
Adana’da 25 Eylül Çarşamba günü, bombalı terör saldırısı gerçekleştiren ve 1 Ekim’de Eskişehir’de sahte kimlikle kiraladıkları Büyükdere Mahallesi Ermutlu Sokağı’ndaki hücre evinde etkisiz hale getirilen örgüt üyesi Fırat Şeran (31) ve Ozan Sökmen (28) ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
Polis bombalı saldırıdan sonra, 4 kilometrelik alanda yüzlerce kamera izleyerek bombayı koyup patlatan kişilerin kim olduğunu belirledi. Daha sonra bu teröristleri yine güvenlik kameralarından geriye dönük takip ederek olay yerine nereden geldikleri belirlendi. Polis bu tespitlerin ardından zanlıların PTT Evleri Mahallesinde patlama yerine çok da uzak olmayan bir evi kiraladıklarını belirledi. Bombanın patlatılmasından bir gün sonra akşam polis eve operasyon yaptı. Yapılan operasyonda evde teröristler bulunamadı ancak evde yapılan incelemede öldürülen teröristlerin parmak iziyle Eskişehir’deki hücre evinde yapılan incelemede bardak, tabak gibi mutfak gereçlerinde elde edilen parmak izleri eşleşti.
Adana’daki evi kiraladıkları sırada teröristlerden Ozan Sökmen’in "Mert", Fırat Şeran’ın ise "Çağlayan" ismiyle kendilerini ev sahibine tanıttığı öğrenildi.
Ekip, elde ettiği görüntülerden teröristlerin saldırıyı bomba yüklü bisikletle gerçekleştirdiğini tespit etti.
Görüntülerde iki teröristin bombanın bulunduğu bisikleti saldırı noktasına getirip buradaki üst geçidin ayağına kilitleyerek uzaklaştığı, daha sonra teröristlerden Ozan Sökmen’in yaklaşık 30 metre mesafede bekleyip servis aracının patlayıcının bulunduğu noktaya ulaşmasıyla arkasını dönüp 5 saniye kadar sonra cebindeki uzaktan kumandayla bombayı patlattığı belirlendi.
Örgütün "mobil eylem timi"nde yer aldıkları belirtilen teröristlerin saldırıda kullandıkları bombanın çiviyle güçlendirilmiş basınç etkili plastik patlayıcı olduğu bildirildi.
Adana polisinin yaptığı çalışmayla teröristlerin saldırı sonrası Eskişehir’e kaçtığını belirleyip bulundukları bölgenin bilgisini ilgili emniyet birimleriyle paylaştığı ardından kaldıkları hücre evinin tespit edildiği kaydedildi.
Terör örgütü PKK çatısı altında "keşif", "istihbarat" ve "bombalı sabotaj eylemi" eğitimi aldıkları değerlendirilen teröristlerin önceki yıllarda Antalya’da refüjde el yapımı patlayıcı bulunmasıyla ilgili de haklarında yakalama kararı bulunduğu kaydedildi.

Servis aracının geldiğini görüp uzaktan kumanda ile bombayı patlattı

Servis aracının geldiğini görüp uzaktan kumanda ile bombayı patlattı

Servis aracının geldiğini görüp uzaktan kumanda ile bombayı patlattı

Servis aracının geldiğini görüp uzaktan kumanda ile bombayı patlattı

Servis aracının geldiğini görüp uzaktan kumanda ile bombayı patlattı

Servis aracının geldiğini görüp uzaktan kumanda ile bombayı patlattı

Servis aracının geldiğini görüp uzaktan kumanda ile bombayı patlattı

Servis aracının geldiğini görüp uzaktan kumanda ile bombayı patlattı

Servis aracının geldiğini görüp uzaktan kumanda ile bombayı patlattı

Servis aracının geldiğini görüp uzaktan kumanda ile bombayı patlattı

Servis aracının geldiğini görüp uzaktan kumanda ile bombayı patlattı

Servis aracının geldiğini görüp uzaktan kumanda ile bombayı patlattı

Servis aracının geldiğini görüp uzaktan kumanda ile bombayı patlattı
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