Servis aracının motoruna giren kediyi itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir servis aracının motoruna giren kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Dilovası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İhsan Manis, 41 P 9859 plakalı servis minibüsü ile bir fabrikada çalışan işçileri evlerinden almaya giderken aracın motor kısmından gelen sesleri fark etti. Aracını durduran sürücü, motor kısmında bir kedinin olduğunu anlayınca durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi girdiği yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Tazyikli su ile kediyi korkutarak motordan çıkmasını sağlamaya çalışan ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çabasının ardından motordan çıkan kedi koşarak bölgeden uzaklaştı.



