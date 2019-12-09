HABER

Servis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:34 | Son Güncelleme

DÜZCE’de, işe giden güvenlik görevlisi Hüseyin Ak’ın kullandığı motosiklet, servis aracıyla çarpıştı.

Servis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, işe giden güvenlik görevlisi Hüseyin Ak’ın kullandığı motosiklet, servis aracıyla çarpıştı. Motosiklet servis midibüsünün altına girerken, güvenlik görevlisi Ak, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Beyköy Beldesi Büyükaçma Köyü yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi’nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ak idaresindeki 81 ET 253 plakalı motosiklet sisli havanın etkisi ile karşı istikametten gelen M.U idaresindeki 81 S 0623 plakalı işçi servis midibüsü ile çarpıştı. Midibüsün altına giren motosikletin sürücüsü Hüseyin Ak, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Servis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

PARTNERSerdar Ortaç'tan bomba itiraf!Serdar Ortaç'tan bomba itiraf!
Öğretmenler engelli öğrenciler için sahneye çıktıÖğretmenler engelli öğrenciler için sahneye çıktı
Diyarbakır’da PKK Operasyonu Diyarbakır’da PKK Operasyonu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

TEM'de kaza! Feci şekilde can verdi

TEM'de kaza! Feci şekilde can verdi

Devre arasında şok kavga! Burnu kırıldı

Devre arasında şok kavga! Burnu kırıldı

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa’da inanılmaz kaza

Bursa’da inanılmaz kaza

Yıkılma tehlikesine rağmen o evlerde yaşıyorlar... "Arda Turan buraları yıktı"

Hayatları tehlikede... "Arda Turan buraları yıktı"

Adalet Bakanı Gül duyurdu: İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz!

Bakan Gül 'Hazırlıyoruz' diyerek duyurdu!

Gebze'de fuhuş operasyonu! Günübirlik kiralanan evde basıldılar

Gebze'de fuhuş operasyonu! Günübirlik kiralanan evde basıldılar

İstanbul'da esrarengiz olay! Orta refüjde ölü bulundu

İstanbul'da esrarengiz olay! Orta refüjde ölü bulundu

İçişleri duyurdu: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri duyurdu: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.